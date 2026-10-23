कांग्रेस को नेहा बोरा की जरूरत क्यों पड़ी? शशि थरूर ने दिया जवाब

हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और कांग्रेस-लेफ्ट के गठजोड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये विपक्ष की एकजुटता है. NDTV World Summit 2026 के मंच से यह बात कांग्रेस सांसद और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉ. शशि थरूर ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है. उन्होंने कहा कि हम लेफ्ट की कई बातों और नीतियों से असहमत हैं.

आखिर कांग्रेस को लेफ्ट और नेहा बोरा की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल पर शशि थरूर ने कहा कि यह विपक्ष की एकजुटता का उदाहरण है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इमरजेंसी का जिक्र करते हैं, लेकिन उस दौर में भी अलग-अलग विचारधाराओं वाले दल एक साथ आए थे. उस दौर में भी विपक्ष एकजुट हुआ था.

थरूर ने कहा कि इमरजेंसी के समय बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग समाजवादियों के साथ खड़े हुए थे. राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से जुड़े समूहों के साथ भी गठजोड़ हुआ था और उस दौर में वामपंथी दलों के लोग भी विपक्षी एकजुटता का हिस्सा बने थे.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वाम दलों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, खासकर केरल की राजनीति को लेकर. हालांकि उन्होंने कहा कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो विपक्षी दलों का एकजुट होना स्वाभाविक है.

शशि थरूर ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि संविधान और कानून के तहत हर भारतीय को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और अनुशासित होना चाहिए.

एसआईआर को लेकर उठ रहे विवाद पर थरूर ने कहा कि चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है. उनके मुताबिक, पिछले कुछ सालों में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि सभी चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों.

थरूर ने कहा कि ऐसी व्यवस्था हो जाए और फिर जो चुनाव हो, उसमें गवर्नमेंट चेंज की बात हो. मैं रिजीम चेंज नहीं बल्कि गवर्नमेंट चेंज की बात करूंगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया में कई खामियां देखने को मिली हैं. इसी वजह से विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता का अधिकार है और हर भारतीय को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए.