राहुल गांधी ने कहा '20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ था. इसका सबूत ये पैलेट है जो कि साहिल के शरीर में थे. AIIMS की इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके शरीर में कितने छर्रे हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए लेकिन अगर आपने नहीं चलाए तो ये छर्रे किसी ने तो चलाए होंगे. हम केवल यह कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए. अंदर से हमें बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है कि FIR दर्ज नहीं हो सकती है. जब तक FIR नहीं होती तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे. हम केवल इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं.'