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12 minutes ago
नई दिल्ली:

राहुल गांधी शुक्रवार सुबह दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे. उनके साथ पैलेट गन पीड़ित छात्र साहिल लोचव और उनका परिवार भी था. राहुल ने यहां डीसीपी से 40 से 45 मिनट चर्चा की और उसके बाद थाने से बाहर निकले. जिसके बाद वह दिल्ली पुलिस की तरफ से साहिल की FIR दर्ज नहीं किए जाने को लेकर संसद मार्ग थाने पर ही धरने पर बैठ गए. कुछ देर बाद उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी यहां पहुंच गई और धरने में शामिल हो गई. राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह केवल पीड़ित छात्र साहिल लोचव की तरफ से FIR दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं. 

Aug 21, 2026 14:48 (IST)
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दिल्ली पुलिस बोली मामले को देखा जा रहा

दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के मुताबिक जो शिकायत मिली है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इस मामले में कोई नया केस दर्ज हो सकता है या नहीं. 

Aug 21, 2026 14:30 (IST)
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राहुल गांधी ने कहा 20 जुलाई के पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ

राहुल गांधी ने कहा '20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ था. इसका सबूत ये पैलेट है जो कि साहिल के शरीर में थे. AIIMS की इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इनके शरीर में कितने छर्रे हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए लेकिन अगर आपने नहीं चलाए तो ये छर्रे किसी ने तो चलाए होंगे. हम केवल यह कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए. अंदर से हमें बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है कि FIR दर्ज नहीं हो सकती है. जब तक FIR नहीं होती तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे. हम केवल इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं.'

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