नई द‍िल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम उत्सव के शुभ अवसर पर बधाई दी. अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "ओणम की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. यह एक शानदार त्योहार है, जिसे पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. यह त्योहार खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और बढ़ाए." तेलंगाना के सूर्यापेट में बुधवार की सुबह भीषण हादसा हो गया. इस हादसे में एक मह‍िला समेत छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उधर, पटना में मंगलवार को आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर द‍िया था, ज‍िससे मामला गंभीर हो गया है. छात्र नेताओं ने अब अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दे दी है. इस बीच राजद और जनसुराज ने भी आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है.

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