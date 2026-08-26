नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम उत्सव के शुभ अवसर पर बधाई दी. अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "ओणम की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. यह एक शानदार त्योहार है, जिसे पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. यह त्योहार खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और बढ़ाए." तेलंगाना के सूर्यापेट में बुधवार की सुबह भीषण हादसा हो गया. इस हादसे में एक महिला समेत छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उधर, पटना में मंगलवार को आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिससे मामला गंभीर हो गया है. छात्र नेताओं ने अब अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दे दी है. इस बीच राजद और जनसुराज ने भी आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है.
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LIVE: दिल्ली में एच1एन1 को लेकर अलर्ट
दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के मामलों में वृद्धि पर दिल्ली सरकार के अस्पतालों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसके तहत बुखार क्लिनिक, नमूनों की जांच में बढ़ोतरी, समर्पित पृथक बिस्तरों की व्यवस्था के साथ-साथ टीमों को अलर्ट पर रखा गया है.
LIVE: पटना में आंदोलन कर रहे छात्रों की क्या है मांगें?
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग को लेकर पटना में आंदोलन जारी है. छात्रों की बीपीएससी टीआरई-4 से जुड़ी मुख्य मांगों में टीआरई-4 परीक्षा को एक ही चरण में आयोजित करना, नेगेटिव मार्किंग खत्म करना और भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाना शामिल है.
LIVE: पटना में छात्र नेताओं ने दी अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी
बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था. छात्र नेताओं ने अब अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दे दी है.
LIVE: तेलंगाना के सूर्यापेट में हादसा, छह लोगों की मौत
तेलंगाना के सूर्यापेट में बुधवार की सुबह भीषण हादसा हो गया. इस हादसे में एक महिला समेत छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.
LIVE: पीएम मोदी ने दी ओणम की बधाई
पीएम मोदी ने ओणम उत्सव के शुभ अवसर पर बधाई दी. अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "ओणम की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. यह एक शानदार त्योहार है, जिसे पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है.
ഏവർക്കും മനോഹരമായ ഓണം ആശംസിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും വലിയ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജസ്വലമായ ഉത്സവമാണിത്.— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026
ഈ ഉത്സവം സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒത്തൊരുമയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും മനോഭാവത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരട്ടെ.
Have a wonderful Onam. This is a vibrant festival that is being marked all… pic.twitter.com/nESTbJWyKP