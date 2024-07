सांसदों को आज अंदर आने से रोका गया... विपक्षी सांसदों पर क्यों खफा हो गए स्पीकर बिरला

केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों की अनदेखी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा (Opposition Against Budget In Parliament) किया. लोकसभा में जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सांसदों ने शोर शराबा शुरू कर दिया. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (OM Birla) ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि यह विरोध नियोजित तरीके से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने उन्हें लिखित में बताया कि संसद के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों ने उन्हें अंदर आने से रोका. इस पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि उनसे भी कुछ सांसदों ने इसी प्रकार की शिकायत की है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों से कहा कि वह सदन की कार्यवाही चलने दें. विपक्षी सांसद इसके बाद भी शांत नहीं हुए और हंगामा जारी रहा. योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बोलने के लिए खड़े हुए तो भी शोर शराबा जारी रहा. इससे बिरला ने टोकते हुए कहा कि नियोजित तरीके से गतिरोध किया जा रहा है. संसद में प्रदर्शन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सदस्य को गेट पर रोकना ठीक नहीं है. मैंने इस पर बुलाकर चर्चा की है.

Budget session | Sloganeering by Opposition MPs in Lok Sabha against Union Budget during Question Hour pic.twitter.com/29Khte4dIC