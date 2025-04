नींद से उठते ही बोलता है बेटा, पापा खत्म हो गए... बंगाल की इस महिला का दर्द सुनकर कलेजा फट जाएगा

मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊंगी कि उन आतंकियों ने इसके पिता को मार दिया है... मेरा बेटा घटना के बाद से ही डरा हुआ है, जब भी उठता है एक बात बोलता है - मां पापा को उन लोगों ने मेरे सामने ही मार डाला. मैं क्या समझाऊं कैसे बताऊं कि अब इसके पापा इसके पास कभी नहीं आएंगे. मेरा तो सबकुछ तबाह हो गया... इस महिला की आपबीती सुनकर आपका कलेजा भी पसीज जाएगा. ये दुख है बीतन अधिकारी की पत्नी की जो दूसरे पर्यटकों की तरह ही अपने पति और बच्चे के साथ पहलगाम घूमने गई थीं. बीतन अधिकारी को भी अन्य पर्यटकों के साथ ही आतंकियों ने उनकी पत्नी और बच्चे के सामने ही गोली मार दी. अब उनकी पत्नी अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही हैं.

बीतन अधिकारी के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Kolkata # Family of Bitan Adhikari breaks down after they lost Bitan in the terrorist attack at Pehelgam today .



Bitan as a Software engineer worked at TCS outside the Country, had come back to his home and went with his family to jammu & Kashmir for a vacation . pic.twitter.com/OT8tsKZ9ZG