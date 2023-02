नोएडा : सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपार्टमेंट की 20वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या

नोएडा (Noida) में थाना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र के सेक्टर 168 स्थित एक सोसाइटी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Software Engineer) ने शुक्रवार देर रात को 20 वीं मंजिल से कथित रूप से छलांग लगाकर आत्महत्या (Suicide) कर ली. अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि हरियाणा (Haryana) के पद सोनीपत जनपद के नमन मदान (26) बेंगलुरू की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे. उन्होंने बताया कि वह मौजूदा समय में घर से काम कर रहे थे.

उन्होंने बताया कि नमन मदान अपनी महिला मित्र चंडीगढ़ निवासी चक्षु बंसल के साथ कल सेक्टर 168 स्थित लोटस पार्क सोसाइटी के एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहने आए. उन्होंने बताया कि शुक्रवार की देर रात को नमन मदान ने स्टूडियो अपार्टमेंट के 20वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. उन्होंने बताया कि पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही हैं.

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि मृतक के फ्लैट में शराब और नशीले पदार्थ रखा हुआ है. उन्होंने बताया कि मृतक की महिला मित्र की एक सहेली भी उससे मिलने के लिए दिन में आई थी.द्विवेद्वी ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आखिर आत्महत्या क्यों की. उन्होंने बताया कि अगर मृतक के परिजन इस मामले में कोई शिकायत करते हैं तो घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच करेगी.

हेल्‍पलाइन

वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 पर कॉल करें, या help@vandrevalafoundation.com पर लिखें

TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)

(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)