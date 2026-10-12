PM मोदी, नेपाल के वित्त मंत्री और तमाम ग्लोबल दिग्गज… NDTV World Summit 2026 का पूरा कार्यक्रम यहां जानिए

दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां पुरानी वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, देशों के रिश्ते नए सिरे से तय हो रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर अर्थव्यवस्था तक, हर क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं. ऐसे में दुनिया का भविष्य कैसा होगा और इस बदलती व्यवस्था में भारत की भूमिका कितनी अहम होगी? इन सवालों पर चर्चा के लिए NDTV इस साल भी लेकर आ रहा है NDTV World Summit 2026. इस बार का थीम है A World Between Orders.

22 और 23 अक्टूबर को होने वाले इस दो दिवसीय समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैश्विक नेता, नीति-निर्माता, अर्थशास्त्री, उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां और विशेषज्ञ एक मंच पर जुटेंगे. समिट में वैश्विक राजनीति, युद्ध में तकनीक की भूमिका, AI, अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा और भारत के बढ़ते प्रभाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. चलिए आपको हम यहां इस दो दिवसीय इवेंट का पूरा शेड्यूल बताते हैं.

पहला दिन: 22 अक्टूबर

सुबह 10:30 बजे- सांस्कृतिक प्रस्तुति

मोहिनी डे, बासिस्ट, संगीतकार, कंपोजर और वोकलिस्ट परफॉर्मेंस देंगी

सुबह 11:30 बजे- क्या AI में चेतना हो सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मन को नए सिरे से समझना

इस सत्र में स्वामी सर्वप्रियानंद, आध्यात्मिक गुरु और वेदांत सोसाइटी से जुड़े वक्ता, हिस्सा लेंगे.

दोपहर 12:45 बजे- दुनिया तक आसान पहुंच: वैश्विक यात्रा का भविष्य

इस सत्र में VFS Global के संस्थापक एवं CEO जुबिन करकारिया वैश्विक यात्रा के भविष्य पर चर्चा करेंगे

दोपहर 1:10 बजे- एक अरब संभावनाएं: भारत की अगली अर्थव्यवस्था का निर्माण

Zerodha के सह-संस्थापक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी निखिल कामथ भारत की अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य पर अपने विचार रखेंगे.

दोपहर 1:40 बजे- बड़े पैमाने पर AI: बुद्धिमत्ता आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण

इस सत्र में एंड्रयू एनजी शामिल होंगे, जो AI Aspire के मैनेजिंग पार्टनर, DeepLearning.AI के संस्थापक और Coursera के चेयरमैन के साथ सह-संस्थापक हैं.

दोपहर 3:00 बजे- पश्चिमी देशों के रिश्तों में बदलाव: नया ट्रांसअटलांटिक समीकरण

इस सत्र में भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन-एरिक पागे और भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन शामिल होंगे.

दोपहर 3:30 बजे- द इंडियन टेबल: शेफ कैसे बदल रहे हैं दुनिया के खाने का स्वाद

इस चर्चा में लेखक एवं स्तंभकार वीर सांघवी, ट्रेसिंड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव शेफ हिमांशु सैनी और रेस्टोरेंट एवं हॉस्पिटैलिटी उद्यमी संयुक्ता नायर हिस्सा लेंगे.

शाम 5:00 बजे- अस्थिर वैश्विक हालात के बीच विकास: क्या भारत अपनी बढ़त बरकरार रख सकता है?

इस सत्र में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा शामिल होंगे.

शाम 6:00 बजे- द न्यू इंडिया इंक.: भारत से वैश्विक कंपनियों का निर्माण

रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम हरि सिंघानिया भारत से वैश्विक कंपनियां खड़ी करने के अवसरों पर चर्चा करेंगे.

रात 8:10 बजे- मुख्य संबोधन: बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच दुनिया

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य संबोधन देंगे.

दूसरा दिन: 23 अक्टूबर

सुबह 10:30 बजे- बुद्धिमत्ता से परे: AI, आस्था और इंसान होने का अर्थ

इस सत्र में पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी, BAPS के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता और अबू धाबी स्थित BAPS हिंदू मंदिर के प्रमुख, हिस्सा लेंगे.

सुबह 11:00 बजे- AI के दौर में युद्ध: तकनीक कैसे बदल रही है युद्ध के मैदान की तस्वीर

इस सत्र में अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल डेविड एच. पेट्रियस शामिल होंगे. वह KKR के पार्टनर, KKR ग्लोबल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और CIA के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं.

सुबह 11:30 बजे- समृद्धि की राह: भारत-नेपाल के बीच अवसर

नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग एवं अवसरों पर चर्चा करेंगे.

दोपहर 12:00 बजे- एक अरब लोगों का भविष्य: भारत की नई अर्थव्यवस्था

इस सत्र में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एवं दक्षिण एशिया के प्रेसिडेंट पुनीत चंडोक शामिल होंगे.

दोपहर 1:00 बजे- AI, साइबर सुरक्षा और ताकत की नई होड़

इस चर्चा में माइक्रोसॉफ्ट में AI एवं साइबर सुरक्षा नीति के डायरेक्टर निकोलस बट्स हिस्सा लेंगे.

दोपहर 2:30 बजे- नई वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच दुनिया

इस सत्र में सांसद, पूर्व राजनयिक और लेखक डॉ. शशि थरूर अपने विचार रखेंगे.

दोपहर 3:00 बजे- प्रवासी भारतीयों का प्रभाव: रोहतक से ब्रिटेन के मेयर तक

इस सत्र में एल्स्ट्री एवं बोरेहैमवुड टाउन काउंसिल के सबसे युवा मेयर तुषार कुमार और हर्ट्समेयर बरो काउंसिल की मेयर परवीन रानी शामिल होंगी. चर्चा में ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों की भूमिका और उनके प्रभाव पर बात होगी.

शाम 4:00 बजे- क्या भारत रिसर्च के क्षेत्र में महाशक्ति बन सकता है?

इस सत्र में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO शिवकुमार कल्याणरामन और भारतीय विज्ञान संस्थान में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. दुव्वुरी सुब्रह्मण्यम शामिल होंगे.

शाम 4:30 बजे- AI संगठन: कौन काम करता है, कौन नेतृत्व करता है और फैसले कौन लेता है?

इस सत्र में भविष्यवादी और AI एक्सपर्ट माइक वॉल्श आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में संगठनों के कामकाज, नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे.

यह भी पढ़ें: NDTV World Summit 2026 में शामिल होंगे PM मोदी, ‘A World Between Orders' थीम पर दुनिया के दिग्गजों का मंथन