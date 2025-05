3 ड्रोन आए और... पाकिस्तानी ने ही बता दी भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर वाले पराक्रम की कहानी

Operation Sindoor: पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर भारत के एयर स्ट्राइक से भयानक तबाही हुई है. भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किमी अंदर तक जाकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तानाबूद किया. भारत के एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में 70 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर है. इस स्ट्राइक के जरिए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है. पाकिस्तान में हुए भारत के कार्रवाई के दौरान क्या मंजर रहा, इसका ब्योरा वहीं के एक स्थानीय युवक ने बताया है.

पाकिस्तान के मुरीदके के एक स्थानीय युवक ने बताया, "रात के करीब 12:45 बजे पहले एक ड्रोन आया, उसके बाद तीन अन्य ड्रोन आए और उन्होंने मस्जिदों पर हमला कर दिया. सब कुछ तहस-नहस हो गया."

चश्मदीद युवक ने बताया कि पहले एक ड्रोन आया, उसके बाद तीन और ड्रोन आए. और सीधे मस्जिद पर हमला कर दिया. इससे सब कुछ तबाह हो गया. मस्जिद की छत पर बैठा एक बंदा मर गया. चश्मदीद ने यह भी बताया कि पहले ड्रोन की हाइट ज्यादा थी. उसके बाद तीन जो ड्रोन आए वो कम ऊंचाई पर थे.

#WATCH | First reaction from Pakistan, Muridke as eyewitness account of India's #OperationSindoor against terror targets inside Pakistan.



A local says, "At around 12:45 in the night, one drone came first, followed by three other drones, and they attacked the mosques...everything… pic.twitter.com/EJ68G8U0nF