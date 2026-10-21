234 करोड़ के 'उड़ते महल' में उड़ेंगे CM मोहन यादव ! 882 KM की रफ्तार और 6300 KM है रेंज, जानें खूबियां

मध्य प्रदेश सरकार का नया आधुनिक बिजनेस जेट 'बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500' कनाडा के टोरंटो शहर से उड़ान भरकर बैंकाक होते हुए आखिरकार भोपाल के स्टेट हैंगर पर पहुंच गया है. करीब 234 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से खरीदे गए इस बेहद आधुनिक विमान का इस्तेमाल अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य अति-विशिष्ट मेहमानों के दौरों के लिए किया जाएगा. वर्ष 2021 में ग्वालियर हवाई अड्डे पर सरकारी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से राज्य सरकार लगातार चार्टर्ड विमान किराये पर ले रही थी, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे थे. दशहरे के मौके पर स्टेट हैंगर पर इस नए विमान का बकायदा पूजन भी किया जा चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विमान केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अन्य बड़े राज्यों के वीवीआईपी बेड़े में सबसे ज्यादा आधुनिक और ताकतवर है.

गुजरात और महाराष्ट्र के विमानों को छोड़ा पीछे

जब हम देश के अन्य अमीर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सरकारी विमानों से इसकी तुलना करते हैं, तो मध्य प्रदेश का यह नया जेट सबको पछाड़ देता है. पड़ोसी राज्य गुजरात के पास वर्तमान में 'बॉम्बार्डियर चैलेंजर-650' विमान है, जिसे साल 2019 में करीब 191 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. हालांकि चैलेंजर-650 एक बेहतरीन विमान है, लेकिन एमपी का नया 'चैलेंजर-3500' तकनीक, केबिन आराम और सुरक्षा प्रणालियों के मामले में गुजरात के विमान से बहुत ज्यादा लेटेस्ट और आधुनिक पीढ़ी का है. दूसरी तरफ, महाराष्ट्र सरकार का मुख्य विमान करीब 67 करोड़ रुपये का 'सेसना साइटेशन एक्सएलएस' है, जो कि आकार, तकनीक और दूरी तय करने की क्षमता तीनों ही मामलों में सीएम मोहन यादव के नए विमान के सामने काफी छोटा नजर आता है.



बिना बटन छुए सिर्फ आवाज से कंट्रोल होगी लाइटिंग और एसी

इस विमान की सबसे जादुई और आधुनिक खूबी इसका 'स्मार्ट केबिन' है. चैलेंजर-3500 पहला ऐसा बिजनेस जेट है जिसमें 'आवाज से नियंत्रित होने वाला' केबिन दिया गया है. इसके अंदर एक बेहद आधुनिक दिमाग की तरह काम करने वाला सिस्टम लगा है, जो इंसानी आवाज और इशारों को समझता है. केबिन में बैठे यात्री को एसी का तापमान बदलने या लाइट धीमी करने के लिए कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है. वे केवल बोलकर मसलन- "कैबिन, लाइट कम करो" या "तापमान कम करो" पूरे केबिन का माहौल अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं. इसके अलावा केबिन में दुनिया की पहली जीरो-ग्रेविटी वाली बेहद आरामदायक सीटें लगाई गई हैं, जो लंबी यात्रा की थकान को बिल्कुल खत्म कर देती हैं.



Mohan Yadav Jet: ये है मोहन यादव सरकार के द्वारा खरीदा गया नया बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 विमान. अब इससे मुख्यमंत्री उड़ान भरेंगे

Photo Credit: हरप्रीत

सुपरफास्ट स्पीड और आसमान को छूने की ताकत

सीएम मोहन यादव का यह नया विमान केवल आधुनिक ही नहीं है, बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब है. यह विमान अधिकतम 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो कि अधिकांश सामान्य व्यावसायिक विमानों की उड़ान सीमा से भी ऊपर है. इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 882 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे मध्य प्रदेश से देश के किसी भी कोने में बहुत कम समय में पहुंचा जा सकेगा. एक बार ईंधन टैंक फुल होने के बाद यह लगातार 6,300 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है, यानी बिना रुके यह भारत से सीधे यूरोप या पूर्वी एशिया के देशों तक उड़ान भरने की ताकत रखता है.

विदेशी मुख्य पायलट संभालेंगे कमान, 268 करोड़ का भारी-भरकम बीमा

इतने कीमती और आधुनिक विमान को उड़ाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के दो अनुभवी पायलटों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा गया था. एग्रीमेंट के तहत कनाडा की कंपनी शुरुआत के एक साल तक अपना मुख्य विदेशी पायलट देगी, जबकि मध्य प्रदेश के दोनों प्रशिक्षित पायलट उसके साथ सहायक पायलट की भूमिका निभाएंगे. इस कीमती विमान की सुरक्षा के लिए सरकार इसका करीब 268 करोड़ रुपये का ऑल-रिस्क बीमा कराने जा रही है, जिसका सालाना प्रीमियम ही करीब दो करोड़ रुपये आएगा.

उड़ने के लिए अभी करना होगा थोड़ा इंतजार

भले ही यह शानदार विमान भोपाल पहुंच चुका है, लेकिन सीएम मोहन यादव को इसमें सफर करने के लिए अभी कुछ हफ्तों का इंतजार करना होगा. विमान से जुड़ी कई कानूनी और तकनीकी औपचारिकताएं अभी पूरी होना बाकी हैं. जल्द ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की एक स्पेशल टीम भोपाल आकर विमान और सुरक्षा इंतजामों की आखिरी जांच करेगी. इस पूरी कागजी और तकनीकी प्रक्रिया में कम से कम डेढ़ से दो महीने का समय लगेगा, जिसके बाद ही यह विमान अपनी पहली आधिकारिक वीवीआईपी उड़ान भर सकेगा.

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