मयूर विहार में कैफे समेत कई दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में सोमवार तड़के एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे एक यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और नीलम माता मंदिर के पास स्थित एक कैफे को नुकसान पहुंचा है. यहां रखा सामान जलकर खाक हो गया है. आग लगने से पास की कई दुकान को भी नुकसान पहुंचा है. स्थानीय लोगों ने आग देखते ही इसकी सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद आग पर काबू पाने और बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां भेजी गईं. किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है.

#WATCH | SK Dua, Deputy Chief Fire Officer, Delhi Fire Service says, "Delhi Fire Service received the call at 11:40 PM, yesterday, about the fire in the cafe. When the fire tenders reached the spot, the fire had spread to all three floors of the building, 25 fire tenders are at… https://t.co/su7nyYmike pic.twitter.com/JcsObaxwDN