अप्राकृतिक संबंध के झूठे आरोप लगाना मानसिक क्रूरता... जयपुर फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला

जयपुर के फैमिली कोर्ट-4 ने पति पर अप्राकृतिक संबंध बनाने के झूठे आरोप लगाकर FIR दर्ज कराने को गंभीर मानसिक क्रूरता माना है. कोर्ट ने 23 साल पुरानी शादी को समाप्त करते हुए पति के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी की है. जज प्रियंका पिलानिया ने 2 नवंबर को यह फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि पत्नी पेशे से वकील है और कानून की जानकार है. इसके बावजूद उसने पति को परेशान करने के लिए 10 साल पुराने मामलों को लेकर बिना आधार गंभीर आपराधिक आरोप लगाए और FIR दर्ज कराई. कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता की गंभीर श्रेणी में माना.

2006 से पति से अलग रह रही थी पत्नी

कोर्ट ने तलाक के फैसले में पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना और अपमानजनक व्यवहार करने, गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने और बिना उचित कारण 2006 से ससुराल छोड़कर पति से अलग रहने जैसे पहलुओं को आधार माना. इस आधार पर ही पति के पक्ष में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जो दूसरे लोगों के लिए नजीर साबित होगा.

पति की क्षमता से अधिक कमाई की अपेक्षा भी क्रूरता

अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति की काम करने की क्षमता और हुनर अलग-अलग होता है. यदि पत्नी लगातार पति से उसकी क्षमता से अधिक कमाई की अपेक्षा करे और ताने देकर उसका अपमान करे, तो यह भी मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है. कोर्ट ने पत्नी के विरोधाभासी बयानों पर भी गौर किया. पत्नी ने एक मामले में पति पर कोई काम नहीं करने और दिनभर शराब पीने का आरोप लगाया, जबकि घरेलू हिंसा के मामले में उसके कोचिंग चलाकर एक लाख रुपए प्रतिमाह कमाने की बात कही थी. अदालत ने इस विरोधाभास को भी पति के पक्ष में माना.

पत्नी की पढ़ाई और स्वतंत्रता को क्रूरता नहीं माना

हालांकि, अदालत ने पति की ओर से पत्नी पर लगाए गए कई आरोपों को खारिज भी किया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उच्च शिक्षित महिला RJS जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी पढ़ाई छोड़कर केवल घरेलू काम करे या सास की देखभाल करे. अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है. महिला का अपनी इच्छानुसार जीवन जीना और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप आचरण करना पति के विरुद्ध मानसिक क्रूरता नहीं है.

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