मंडी में टला बड़ा हादसा,हाईटेंशन तार में फंसा रूसी पैराग्लाइडर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी 

हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि मंडी के टांडू में पैराग्लाइड कर रहा एक शख्स हाईटेंशन तारों में फंस गया है. जिस जगह ये घटना हुई है वो जमीन से करीब 100 मीटर ऊपर है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है. पुलिस के अनुसार हाईटेंशन तारों में फंसा शख्स रूस का रहने वाला है और उसका नाम एलेक्सी है. अब एलेक्सी को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. पुलिस के अनुसार पायलट एलेक्सी ने जिला कांगड़ा स्थित बीड़ बिलिंग से उड़ान भरी थी. घटना दोपहर करीब ढ़ाई बजे के करीब की है.

जानकारी के मुताबिक पायलट ने घटना के बाद अपने मोबाइल फोन से घटनास्थल की तस्वीरें और अपनी लोकेशन साझा की है. उसने यह जानकारी बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन तक भी पहुंचाई, जिसके बाद जिला मंडी प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किए.पायलट को सुरक्षित नीचे उतारना रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. जमीन पर जाल और गद्दे बिछाए जा रहे हैं, वहीं पायलट तक पहुंचने और उसे सुरक्षित निकालने के लिए मशीनों की भी मदद ली जा रही है.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सभी की निगाहें पायलट की सुरक्षित वापसी पर टिकी हैं. डीएम अपूर्वा देवगन ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा की ज़िला मंडी में आज यह घटना लगभग 2:30 बजे के आसपास सामने आई है और इसे रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं . एसडीआरएफ के साथ साथ कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं.

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