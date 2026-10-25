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हिमाचल के कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग करने गए दो विदेशी पायलट फंसे, कई घंटे बाद सेना की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू

हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियों पर पैराग्लाइडिंग करने गए दो विदेशी पायलट करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर फंस गए थे. कई घंटों बाद सेना की मदद से इन्हें सुरक्षित उतारा गया.

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हिमाचल के कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग करने गए दो विदेशी पायलट फंसे, कई घंटे बाद सेना की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू
विदेशी पायलट के सफल रेस्क्यू के बाद टीम.
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शिमला:

हिमाचल प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग घाटी बीड़ बिलिंग आज कल पैराग्लाइडरों से भरी पड़ी है. पूरी दुनिया के पायलट इस साहसिक रोमांच का आनद उठाने के लिए घाटी में डेरा डाले हुए हैं. यहां अभी विदेशी मेहमानों का जमावड़ा ज्यादा देखा जा रहा है. लेकिन यह रोमांच साथ-साथ जोखिम भी ला रहा है. हाल ही में हुए एक हादसे में धौलाधार पहाड़ियों पर दो विदेशी पायलट कई घंटों तक फंसे रहे. बीड़ पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, सेना और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त ऑपरेशन चला कर हेलीकॉप्टर से दोनों पायलटों का रेस्क्यू किया गया. 

3900 मीटर की ऊंचाई पर घायल पड़े थे विदेशी पायलट

मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रिया के पायलट सेबेस्टियन ने चार  दिन पहले 22 अक्तूबर को विश्व प्रसिद्ध  बिलिंग घाटी से उड़ान भरी थी. लेकिन धौलाधार पर्वत शृंखला के ऊपर इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग के बाद वो करेरी में लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर घायल पड़े थे. 

बीपीए और स्थानीय प्रशासन का रेस्क्यू फेल

हादसे के बारे में उन्होंने बीड़ पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को सूचित किया. तब इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. पहले तो बीपीए ने स्थानीय प्रशासन के साथ रेस्क्यू करने की कोशिश की. लेकिन नाकाम रहे, बीपीए की तरफ़ से धर्मशाला के मलकीत इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे. 

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सेना ने हेलीकॉप्टर से पायलट को सुरक्षित उतारा

फिर इस ऑपरेशन में आर्मी को मदद के लिए बुलाया गया, जहां ग्राउंड रेस्क्यू बीपीए देख रही थी. वहीं सेना ने आज हेलीकॉप्टर भी इस रेस्क्यू में उतरा दिया और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पायलट को सुरक्षित निकाल लिया.

पोलैंड के पायलट 3600 मीटर की ऊंचाई पर फंसे थे

वहीं कल उड़ान भरने वाले पोलैंड के पायलट एडम भी क्रैश लैंडिंग के शिकार हो ऊपर फंस गए थे. एडम धौलाधार की पहाड़ियों पर पालमपुर के पास लगभग 3600 मीटर की हाइट पर फंसे थे. शनिवार को एडम के रेस्क्यू की कोशिश सफल नहीं हो सकी. आज फिर सेना की मदद से हेलीकॉप्टर के माध्यम से एडम को सुरक्षित नीचे उतारा गया. बैजनाथ के एसडीएम संकल्प गौतम ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि एक संयुक्त ऑपरेशन में सेना की मदद से दोनों को सुरक्षित निकाल लिया है और दोनों स्वस्थ हैं.

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