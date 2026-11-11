जम्मू कश्मीरः कुलगाम में CRPF कैंप पर आतंकी हमला, 3 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन तेज

जम्मू-कश्मीर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है. जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ है. शुरुआती जानकारी के अनुसार दो आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर फायरिंग की. इस हमले में तीन जवान घायल बताए जा रहे है. हालांकि वे अब खतरे से बाहर हैं. इस हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. घायल जवानों को इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया है. विक्क रिएक्शन टीम मौके पर पहुंच चुकी है.



मिली जानकारी के अनुसार कुलगाम के मीर बाजार के पास यह हमला हुआ. यहां अखरान के पास नौपोरा में सीआरपीएफ का कैंप है. जहां आतंकी हमला हुआ है. इस हमले में तीन जवानों के घायल होने की बात सामने आई है. जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ गश्ती वाहन पर फायरिंग हुई है. इस हमले में घायल दो जवान गंभीर बताए जा रहे हैं.

अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि इनमें से एक जवान के पेट में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर है, जबकि अन्य दो अपेक्षाकृत मामूली रूप से घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि गोली एक जवान की बांह में लगी, जबकि दूसरे के पैर में लगी है.

घटनास्थल के वीडियो में घायल जवानों को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते दिख रहा था. हमले के तुरंत बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई. घटनास्थल के पास बख्तरबंद वाहनों में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए.