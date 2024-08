श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस : हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर HC में हो सकेगी सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद (Krishna Janmabhoomi) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्ज़ी खारिज कर दी है. अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं में कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी. अदालत ने मुस्लिम पक्ष की तरफ़ से दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर उठाए पोषणीयता के सवाल को ख़ारिज कर दिया है.

हाई कोर्ट के इस कदम से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. दरअसल मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी. अदालत ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं मंजूर कर ली हैं. श्रीकृष्ण भूमि केस मामले में अब ट्रायल चलेगा और आगे याचिकाओं की सुनवाई जारी रहेगी. ये फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है.

#WATCH | Prayagraj: On Allahabad HC rejects Muslim side's plea challenging maintainability of Hindu suits, Advocate Vishnu Shankar Jain says, "Today Allahabad High Court has rejected the application of order 7 rule 11 filed by Shahi Eidgah Masjid and held that all these 18 suits… pic.twitter.com/3kklt5MexE