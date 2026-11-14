काजीरंगा सड़क हादसे में 26 की मौत, पीड़ित परिवारों को मिलेगा मुआवजा; CM सरमा ने क्या कहा?

असम के काजीरंगा में हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आज हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया और कहा कि ट्रैवलर के ड्राइवर को अचानक स्ट्रोक आया होगा, जिससे उसने व्हीकल से कंट्रोल खो दिया और ट्रक से आमने-सामने टक्कर हो गई. अब तक 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है. इसमें से 12 लोग आईसीयू में हैं. जिस ट्रक से कार की आमने-सामने टक्कर हुई थी, उसके डैशकैम फुटेज में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. सीएम सरमा ने मृतकों के परिवारों को 9-9 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है. इस हादसे में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है. 16 अन्य लोग इलाज करा रहे हैं, जिनमें से एक दर्जन लोग ICU में हैं.

हादसे के बाद हर पीड़ित के परिवार को 9 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है. 7 लाख रुपये राज्य सरकार की तरफ से और 2 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे.

किन पहलुओं पर हो रही जांच?

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "सड़क साफ दिख रही थी, तभी अचानक ड्राइवर ने दिशा बदली और कंटेनर ट्रक की ओर मुड़ गया. जांच अधिकारी दो संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं: क्या ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, या उसे स्ट्रोक आया था?"

सीएम ने आगे कहा कि हादसे के बाद सामने आए वीडियो में एक साइकिल सवार भी नजर आ रहा है. उम्मीद की जा रही है कि वह बता सके कि टक्कर से ठीक पहले क्या हुआ था. राज्य सरकार ने ड्राइवर का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ड्राइवर स्थानीय निवासी था, इसलिए उसे काजीरंगा इलाके में लागू ट्रैफिक पाबंदियों की जानकारी होनी चाहिए थी.

काजीरंगा में ट्रैफिक से जुड़े क्या नियम हैं?

काजीरंगा के ज्यादातर हिस्सों में स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटा है. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त पाबंदियां लागू हैं और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होती है.

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