हृदयविदारक, छलके आंसू...पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के शव पहुंचे उनके घर

आंखों में आंसू और कभी न खत्म होने वाले दर्द के साथ पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवार वालों ने मारे गए लोगों का शव लिया. गौरतलब है कि पीड़ितों में देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे. उनके शवों को पहले ताबूतों में भरकर श्रीनगर लाया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर उन्हें उनके गृहनगर ले जाया गया.

एयरलाइनों ने पर्यटकों और पीड़ितों के शवों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए श्रीनगर से 50 से अधिक उड़ानें संचालित कीं, साथ ही 123 परिवार के सदस्यों को भी उनके साथ ले जाया गया.

विनय नरवाल के परिजनों का बुरा हाल

नौसेना अधिकारी विनय नरवाल का शव हरियाणा का करनाल जैसे ही पहुंचा पूरा इलाका मातम में डूब गया. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित हजारों लोग करनाल में उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए. शादी हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे, अभी साथ रहकर काफी कुछ देखना था, कई नई जगहों पर साथ घूमना था, भविष्य को लेकर तमाम तरीके की योजनाएं बनानी थीं... लेकिन पहलगाम हमले में अपने पति को गंवाने वाली दुल्हन के ये सारे अरमान अब अरमान ही रह गए. इस दुल्हन के पति नौसेना में अधिकारी थे और शादी के तुरंत बाद ही अपनी दुल्हन को लेकर हनी मून के लिए कश्मीर के पहलगाम पहुंचे थे.

#WATCH | Haryana | Last rites of Indian Navy Lieutenant Vinay Narwal, who was killed in the Pahalgam terror attack, being performed at his native place in Karnal. pic.twitter.com/mRxMmPkXgn — ANI (@ANI) April 23, 2025

अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हैलियांग का पार्थिव शरीर गुवाहाटी एयरपोर्ट लाया गया, जहां असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ और गुवाहाटी शहर के पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महंत ने सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की.

उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले 31 वर्षीय व्यवसायी शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर बुधवार रात लखनऊ पहुंचा. उनकी शादी दो महीने पहले ही हुई थी और उनकी पत्नी के सामने ही उनकी हत्या कर दी गई.

#WATCH | Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak pays tribute to Shubham Dwivedi from Kanpur and Sudeep from Nepal, killed in the Pahalgam terror attack, as their bodies are brought to Lucknow airport.#PahalgamTerroristAttack pic.twitter.com/O8DayaKcO2 — ANI (@ANI) April 23, 2025

वह 16 अप्रैल को अपनी पत्नी, माता-पिता, बहन, बहनोई और बहन के ससुराल वालों के साथ एक सप्ताह की छुट्टी पर कश्मीर गए थे. अब उनके पार्थिव शरीर को एंबुलेंस से कानपुर भेजा गया है और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. द्विवेदी के पार्थिव शरीर को नेपाली नागरिक सुदीप नेउपाने के साथ लाया गया, जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे.

मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रबंधक सुशील नथानियल का पार्थिव शरीर बुधवार रात कश्मीर से लाया गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

#WATCH | Indore | Madhya Pradesh CM Mohan Yadav pays last respects to Sushil Nathaniel, who was killed in the #PahalgamTerroristAttack yesterday. pic.twitter.com/FgkrqqMp51 — ANI (@ANI) April 23, 2025

महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली में हजारों लोग बुधवार शाम को तीन चचेरे भाइयों - संजय लेले (50), हेमंत जोशी (45) और अतुल मोने (43) के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. उनके परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने कहा कि वे उनकी मौत पर अपने दर्द और पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं कर सकते. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए. मोने की भाभी ने मुंबई से उनके शव के शहर पहुंचने पर कहा कि हमारे आंसू सूख गए हैं.

दुबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाले नीरज उधवानी के शव को भी उनके गृहनगर राजस्थान के जयपुर लाया गया. वो अपनी पत्नी आयुषी के साथ पहलगाम गए थे.

मंजूनाथ राव और भारत भूषण के शव गुरुवार सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु लाए गए. केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या उनके पार्थिव शरीर के साथ थे. श्री राव के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर शिवमोगा ले जाया गया है, जबकि भूषण का अंतिम संस्कार बेंगलुरु में किया जाएगा.