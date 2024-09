इजरायल ने यमन में हूती विद्रोहियों पर किया एयर स्ट्राइक, बॉर्डर से 1800 KM दूर पोर्ट और पावर स्टेशन तबाह

यमन के हूती विद्रोहियों और इजरायल के बीच संघर्ष जारी है. इजरायल की सेना ने दावा किया है कि एक बड़े हमले में हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. इजरायल की तरफ से कहा गया है कि यह हमला बॉर्डर से 1800 KM दूर पोर्ट और पावर स्टेशन पर किया गया था. इसे लेकर सेना की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पोस्ट भी किया गया है.

⭕️BREAKING: The IAF struck military targets belonging to the Houthi terrorist regime in Yemen in response to their recent attacks against Israel.



The targets included power plants and a seaport, which were used by the Houthis to transfer Iranian weapons to the region, in… pic.twitter.com/QaWSD3uMEJ