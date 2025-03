पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने रामनवमी के अवसर पर ईडन गार्डन में आईपीएल मैच को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता जताई, जिसके बाद मैच का वेन्‍यू गुवाहाटी करना पड़ रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर ममता सरकार पर तंज कसा है. बीजेपी नेता अमित मालवीय का कहना है कि अगर ममता बनर्जी रामनवमी के दिन ईडन गार्डन में सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है, तो पश्चिम बंगाल की कानून व्‍यवस्‍था का अंदाजा लगाया जा सकता है.

अमित मालवीय ने कहा कि अगर ममता सरकार आईपीएल मैच के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती थी, तो उन्‍हें केंद्र सरकार से मदद मांग लेनी चाहिए थी. उन्‍होंने एक्‍स पोस्‍ट में कहा, '6 अप्रैल को रामनवमी के दिन राजधानी शहर की सुरक्षा करने में कोलकाता पुलिस की असमर्थता के कारण ईडन गार्डन में केकेआर बनाम लखनऊ सुपर जॉइंट आईपीएल मैच को गुवाहाटी में स्थानांतरित कर दिया गया. यह पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति का एक उदाहरण है. यह न भूलें कि असम (एक भाजपा शासित राज्य) रामनवमी को बड़े उत्साह के साथ मनाता है और यहां मुस्लिम आबादी काफी है, फिर भी इसने इस अवसर का लाभ उठाया.

अगर गृह मंत्री ममता बनर्जी एक ही दिन शांतिपूर्ण रामनवमी समारोह और क्रिकेट मैच दोनों सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग करनी चाहिए. वह एक बहुत बड़ी आपदा है और उसे जाना चाहिए!'

