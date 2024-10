Indigo फ्लाइट ने उतारे शमिता शेट्टी के बैग, एक्ट्रेस ने VIDEO बनाकर पूछा- बिना बताए कैसे किया

फिल्म अभिनेत्री शमिता शेट्टी सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) पर भड़क गईं. सोशल मीडिया पर खुद ही उन्होंने इसकी वजह भी बताई. शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मैं एक इवेंट के लिए चंडीगढ़ आयी थी, लेकिन एयरलाइंस ने उन्हें बिना बताए उनका सामान विमान से उतार दिया. ऐसे में मैं कार्यक्रम में कैसे शामिल हो पाउंगी. ये बेहद गैरजिम्मेदाराना है.

शमिता शेट्टी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, "मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर फंसी हुई हूं. मैंने इंडिगो एयरलाइन से जयपुर से चंडीगढ़ का सफर किया है. मेरे बैग मुझे जानकारी दिए बिना विमान से उतार दिए गए. मैं यहां एक इवेंट के लिए आई हूं. मेरे हेयर ड्रेसर और मेरे बैग को वजन के कुछ इश्यू की वजह से उतार दिया गया और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं दी गई कि ऐसा किया गया है."

उन्होंने आगे कहा, "इंडिगो एयरलाइंस मुझे जानकारी दिए बिना ऐसा नहीं कर सकती, और मुझसे उम्मीद की जा रही है कि चंडीगढ़ आने वाली अगली फ्लाइट आने तक मैं इंतजार करूं, जो कि करीब रात 10.30 बजे मेरा इवेंट खत्म होने के बाद लैंड करेगी. वहीं ग्राउंड स्टाफ को पता ही नहीं कि वो मेरी कैसे मदद करें."

वहीं शमिता के इस पोस्ट पर इंडिगो ने भी सफाई दी. एयरलाइंस ने कहा, "हमें आपको हुई असुविधा के लिए खेद है. हम इस मामले का समाधान करना चाहेंगे. हमने रजिस्टर्ड नंबर पर आपसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल नहीं उठाया गया. क्या आप कृपया हमें एक वैकल्पिक संपर्क नंबर और संपर्क करने के लिए सुविधाजनक समय मैसेज कर सकते हैं."

Ms Shetty, we apologize for the inconvenience caused and would like to address the matter. We tried to contact you on the registered number, but the calls went unanswered. Could you please DM us an alternate contact number and a convenient time for us to reach out. ~Team IndiGo