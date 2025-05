LAC सीमा पर अरुणाचल सरकार की कैबिनेट बैठक की ये तस्वीर देख चीन को क्यों लगेगी मिर्ची, पढ़ें

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेमा खांडू ने मंगलवार को भारत-चीन सीमा पर अंजॉ जिले में अंतिम चौकी किबिथु में कैबिनेट बैठक कर इतिहास रच दिया. उनकी ये बैठक अब काफी चर्चाओं में है. सीएम खांडू ने यहां अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाकर चीन का साफ संदेश दे दिया है कि वह भारत की जमीन से दूर ही रहे. इस कैबिनेट बैठक को लेकर एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है. इस बयान में कहा गया है कि सरकार ने ‘कैबिनेट आपके द्वार' की अवधारणा को एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे एक सुदूर इलाके में आयोजित किया. इस बैठक का मकसद राज्य के विकास को और गति देने का है. इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं.

