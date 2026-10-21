हरिद्वार जाने से पहले ये खबर देख लें... वरना होना पड़ेगा निराश

उत्तराखंड के हरिद्वार में इन दिनों हर की पौड़ी और अन्य प्रमुख घाटों पर गंगा का जलस्तर कम होने से श्रद्धालु निराश नजर आ रहे हैं. आगामी कुंभ मेले की तैयारियों, नियमित सफाई और मरम्मत कार्यों के लिए अपर गंगा नहर को 20 दिनों के लिए बंद किया गया है. इसके कारण गंगा की मुख्य धारा में जल प्रवाह घट गया है और हजारों श्रद्धालु पारंपरिक पवित्र डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं.स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं और निर्धारित अवधि के बाद जलापूर्ति सामान्य कर दी जाएगी.

श्रद्धालुओं ने जताई निराशा, पहली बार मुंडन संस्कार कराने पहुंचे थे

गंगा दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु संजय ने बताया कि वे गंगा स्नान की इच्छा लेकर हरिद्वार आए थे, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उन्हें नहर बंद होने की जानकारी मिली. उन्होंने कहा कि गंगा माता के दर्शन करना अपने आप में सौभाग्य की बात है, लेकिन कम जलस्तर के कारण विधिवत डुबकी लगाना संभव नहीं हो पाया. इसके बावजूद उन्होंने उपलब्ध जल से स्नान कर धार्मिक आस्था का निर्वहन किया.

हरिद्वार पहुंचीं गरिमा अपने बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए आई थीं. उन्होंने बताया कि पहली बार हरिद्वार आने पर मुख्य धारा में कम पानी देखकर निराशा हुई.

हालांकि उन्होंने कहा कि कम जलस्तर के बावजूद उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान आसानी से पूरे किए और परिवार के साथ सभी संस्कार संपन्न कर लिए. उनके अनुसार गंगा तट पर पूजा-अर्चना करने का आध्यात्मिक अनुभव अब भी विशेष रहा.

20 दिनों के लिए बंद की गई अपर गंगा नहर

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि हरिद्वार से कानपुर तक फैली अपर गंगा नहर को वार्षिक रखरखाव के तहत 20 दिनों के लिए बंद किया गया है. इस दौरान नहर की सिल्ट सफाई, संरचनात्मक मरम्मत और आगामी कुंभ मेले से जुड़े बुनियादी ढांचा कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं. इस कार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है. विभाग का कहना है कि नहर नेटवर्क को बेहतर स्थिति में तैयार करने के लिए यह प्रक्रिया हर वर्ष की जाती है.

हरिद्वार में सफाई कार्य जारी

Photo Credit: पीटीआई के वीडियो का स्क्रीनशॉट

हर की पौड़ी पर घटा जलस्तर

नहर बंद होने का सबसे अधिक असर हरिद्वार के प्रमुख घाटों पर दिखाई दे रहा है. हर की पौड़ी समेत कई घाटों पर गंगा का जलस्तर सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम हो गया है. जल प्रवाह कम होने से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु पारंपरिक तरीके से गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं. कई श्रद्धालुओं को घाट की सीढ़ियों पर बैठकर लोटे और अन्य छोटे बर्तनों से स्नान करना पड़ रहा है.

सफाई और मरम्मत का कार्य जारी

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने पुष्टि की कि नहर में सफाई और मरम्मत का कार्य जारी है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. अधिकारियों के अनुसार प्री-दिवाली मेंटेनेंस अभियान के दौरान तटबंधों की मरम्मत, सिल्ट हटाने और नहर चैनल को दुरुस्त करने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा.

मेंटेनेंस पूरा होने के बाद सामान्य होगा प्रवाह

प्रशासन का कहना है कि 20 दिन के रखरखाव अभियान के पूरा होने के बाद नहर में जल प्रवाह पूरी क्षमता के साथ बहाल कर दिया जाएगा. फिलहाल हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कम जलस्तर के बीच ही अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने पड़ रहे हैं. हालांकि अधिकांश श्रद्धालुओं का कहना है कि गंगा दर्शन और पूजा का महत्व जलस्तर से कहीं अधिक है तथा वे इस अस्थायी असुविधा को धार्मिक आस्था के साथ स्वीकार कर रहे हैं.

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