पंजाब के फाजिल्का जिले में पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका, फॉरेंसिक टीम कर रही जांच

पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद में थाना सिटी में धमाका हो गया.ये हादसा बीती रात करीब 2 बजे हुआ है. धमाका थाने के मेन गेट के पास अंदर की तरफ हुआ. घटना की सूचना मिलते ही फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह सहित पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहीं फॉरेंसिक टीमों द्वारा घटनास्थल की जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, बीती रात करीब 2 बजे जलालाबाद के थाना सिटी के मेन गेट के नजदीक अंदर की तरफ अचानक धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि मौके पर खड़ी दो कारों के शीशे टूट गए है.

धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल को जांच के घेरे में लिया गया. फॉरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया, जो धमाके के कारणों और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कर रही हैं.

पुलिस ने थाना सिटी के अंदर धमाका होने की पुष्टि की है. हालांकि, पुलिस ने इसे ग्रेनेड हमला होने की पुष्टि नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि धमाका किस कारण से हुआ.

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