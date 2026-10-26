सत्य निकेतन हादसे के कुछ दिन बाद दिल्ली में एक और इमारत ढही, 2 लोगों की मौत

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक इमारत की स्लैब गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि मलबे में दबे दोनों लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मृतकों की पहचान 60 साल के चंद्रपाल और 33 साल के विजय कुमार के रूप में हुई है. दोनों पिता-पुत्र बताए जा रहे हैं.

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के अनुसार, यह घटना हर्ष विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत मिलन गार्डन में रविवार शाम 6.40 बजे हुई. घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. घटना तब हुई जब एक पुराने घर के ऊपर एक नई मंजिल बनाई जा रही थी. निर्माण कार्य के दौरान, पुरानी छत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे उसके ऊपर डाली गई नई स्लैब भी गिर गई और 2 लोग मलबे के नीचे दब गए.

घटना के बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) और सिविल डिफेंस के जवान भी इस अभियान में शामिल हुए. मलबे को हटाने और खोज व बचाव कार्य में मदद के लिए मशीन सहित भारी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया. मलबे में दबे दोनों लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

बचाव टीमों ने पूरी रात काम जारी रखा, जबकि अधिकारी हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटे रहे. पुलिस के अनुसार, संपत्ति का मालिकाना हक कथित तौर पर मनोज कुमार के पास है. हालांकि, पीड़ितों और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी का अभी इंतजार है.

उधर, दिल्ली कैबिनेट के मंत्री कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने भी घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और बचाव कार्यों की जानकारी हासिल की.

इससे पहले अक्टूबर में ही, उत्तरी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक बहुमंजिला इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया था, जिसमें कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका थी. रेस्क्यू के दौरान 7 लोगों को बचाया गया, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई थी.

सीमापुरी में यह हादसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत के गिरने के एक महीने बाद हुआ है, जिसमें पांच छात्रों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी. दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास स्थित सत्य निकेतन की जो इमारत ढही, उसका इस्तेमाल लड़कों के लिए पेइंग गेस्ट (PG) आवास के तौर पर किया जा रहा था. इस इमारत में एक बेसमेंट और पांच ऊपरी मंजिलें थीं. बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था, तभी इमारत ढह गई.

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