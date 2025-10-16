विज्ञापन
Pollution Live: दिवाली से देश के ज्यादातर हिस्सों की हवा जहरीली होती जा रही है. दिवाली से पहले सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा की क्‍वालिटी भी बिगड़ती जा रही है. गुरुवार को आनंद विहार और द्वारका का एक्यूआई 300 को पार कर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया. गुरुवार को लगातार तीसरे दिन हवा ‘खराब' कैटेगरी में रही. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी AQI इसी तरह से रहने की आशंका है. 15 अक्‍टूबर यानी बुधवार को भी दिल्ली के 38 मॉनिटरिंग सेंटर्स में से पांच केंद्रों ने एयर क्‍वालिटी को ‘बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया था. देखें कैसी है देश के अन्य राज्यों की हवा की गुणवत्ता.

Oct 16, 2025 10:29 (IST)
दिल्ली के आनंद विहार में सुबह 10 बजे AQI 'बहुत खराब'

दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सुबह 10 बजे हवा की गुणवत्ता 362 दर्ज की गई, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी है. 

Oct 16, 2025 10:21 (IST)
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और UP को बड़ा निर्देश

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर, 2025 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में वास्तविक समय उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और कैमरों को स्थापित करें. इस कदम का मकसद दिल्ली-एनसीआर में लगातार खराब वायु गुणवत्ता के बीच उद्योगों में निगरानी और स्व-नियमन को मजबूत करना है.

Oct 16, 2025 09:40 (IST)
द्वारका का AQI सुबह 9 बजे 333 रहा

दिल्ली के द्वारका की हवा बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज की जा रही है. सुबह 9 बजे तक द्वारका का एक्यूआई 333 दर्ज किया गया.

Oct 16, 2025 09:33 (IST)
अभी और बिगड़ेगी दिल्ली, पंजाब की हवा, मास्क जरूर लगाएं

पंजाब में इन दिनों पराली जलने के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में प्रदूषण बढ़ रहा है. पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली नजदीक आते ही हवा की गुणवत्ता और बिगड़ेगी. स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों वाले लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है. मुंह पर मास्क जरूर लगाएं. 

Oct 16, 2025 09:29 (IST)
बढ़ रहा वायु प्रदूषण, सांस के रोगी संभलकर रहें

वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस संबंधी परेशानियां हो रही हैं. ऐसे में सांस के रोगियों को संभलकर रहने की खास जरूरत है. 

Oct 16, 2025 09:28 (IST)
चंडीगढ़ की हवा हुई जहरीली, पराली का असर

चंडीगढ़ में पिछले तीन दिनों से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. शहर का AQI 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर है. दिवाली से पहले ही हवा में जहर घुल रहा है. इसकी बड़ी वजह पंजाब, हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों में पराली जलना है.

