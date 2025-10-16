Pollution Live: दिवाली से देश के ज्यादातर हिस्सों की हवा जहरीली होती जा रही है. दिवाली से पहले सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा की क्‍वालिटी भी बिगड़ती जा रही है. गुरुवार को आनंद विहार और द्वारका का एक्यूआई 300 को पार कर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया. गुरुवार को लगातार तीसरे दिन हवा ‘खराब' कैटेगरी में रही. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी AQI इसी तरह से रहने की आशंका है. 15 अक्‍टूबर यानी बुधवार को भी दिल्ली के 38 मॉनिटरिंग सेंटर्स में से पांच केंद्रों ने एयर क्‍वालिटी को ‘बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया था. देखें कैसी है देश के अन्य राज्यों की हवा की गुणवत्ता.

ये भी पढ़ें- दिवाली से पहले दिल्ली में हवा की हालत खराब, द्वारका और आनंद विहार में AQI 300 पार, देखें लिस्ट

LIVE UPDATES...