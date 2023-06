LIVE UPDATES : ओडिशा के बालासोर में पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस, अब तक 179 यात्री घायल

कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शोक जाहिर किया है. ममता ने ट्वीट किया, "यह जानकर हैरानी हुई कि पश्चिम बंगाल से यात्रियों को ले जा रही शालीमार-कोरोमंडल एक्सप्रेस आज शाम बालासोर के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई. हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हम अपने लोगों की भलाई के लिए ओडिशा सरकार और दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं. हमारे इमरजेंसी कंट्रोल रूम को तुरंत 033- 22143526/22535185 नंबर के साथ एक्टिव कर दिया गया है."

Shocked to know that the Shalimar- Coromondel express, carrying passengers from West Bengal, collided with a goods train near Balasore today evening and some of our outbound people have been seriously affected/ injured. We are coordinating with Odisha government and South...