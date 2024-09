क्या आपके पास उज्ज्वल आंध्र प्रदेश के लिए सुझाव है? यहां भेजिए और पाइए ये सर्टिफिकेट

आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh) अपने नागरिकों से सुझाव मांग रही है, जिससे राज्य को आकार देने और उसके विकास में मदद मिल सके.सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के पास भी सुझाव हैं वे लोग उनको आंध्र प्रदेश सरकार के साथ साझा कर सकते हैं और इसके बदले में वह सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं. सभी लोग अपने सुझाव यहां- swarnandhra.ap.gov.in/Suggestions. भेज सकते हैं.

सीएम चंद्रबाबू नायडू (CM Chandra Babu Naidu) ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या आपके पास आंध्र प्रदेश के भविष्य के लिए सुझाव हैं? उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ कोई भी सुझाव है तो उन्हें सीधे GoAP के साथ साझा किया जा सकता है. लोगों को उनके योगदान के लिए सराहना के प्रतीक के रूप में एक ई-प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा.

Do you have suggestions for the future vision of Andhra Pradesh? You can now share them directly with the GoAP, and receive an e-certificate as a token of appreciation for your contribution.

Our target is to lead India with a GSDP of $2.4 trillion and a per capita income of over…