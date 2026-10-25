'मर्यादाएं तार-तार कर दी...' खरगे के बयान पर भड़के अमित शाह और नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष पर तीखा पलटवार

- मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी के पिता को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिससे सियासी घमासान शुरू हो गया.
- बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने खरगे की भाषा को अमर्यादित और राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ बताया.
- अमित शाह ने भी खरगे की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और इसे राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया है.
बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के PM मोदी को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी नेताओं ने खरगे की टिप्पणी को मर्यादा और राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ बताया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर खरगे पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जिस प्रकार की अमर्यादित और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह कांग्रेस के वैचारिक दिवालियापन को दर्शाता है. नितिन नवीन ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों की भी एक गरिमा होती है, लेकिन सार्वजनिक मंच से दिवंगत परिजनों को विवादों में घसीटना कांग्रेस की सोच को उजागर करता है.
उन्होंने आगे कहा कि जब विपक्ष के पास विकास, नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचता, तब वह व्यक्तिगत टिप्पणियों का सहारा लेता है. उनके अनुसार, देश की जनता इस तरह की राजनीति को देख रही है और समय आने पर उचित जवाब देगी.
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आज पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, वह कांग्रेस के वैचारिक दिवालियापन को दर्शाता है। राजनीतिक विरोध की भी एक गरिमा होती है, लेकिन सार्वजनिक मंच से स्वर्गीय परिजनों को भाषणों में घसीटना ही अब राहुल गांधी और समूचे विपक्ष का असली 'संस्कार' बन चुका है। यह खड़गे जी का व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की शिष्टाचार-विहीन सोच का प्रकटीकरण है। जब विपक्ष के पास देश के विकास, नीति और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बहस करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचता, तो वे इसी प्रकार की हताशा और व्यक्तिगत आक्षेपों का सहारा लेते हैं। देश की जनता इस अमर्यादित राजनीति को भली-भांति देख रही है और समय आने पर इसका करारा जवाब देगी।— Nitin Nabin (@NitinNabin) October 25, 2026
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खरगे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने X पर लिखा कि पटना में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है. अमित शाह ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेताओं की ओर से मोदी और उनके परिवार को लेकर विवादित टिप्पणियां की गई हो.
अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी हैं : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं. यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों. कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें 'मौत का सौदागर' कहा, तो कभी 'चायवाला' कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर रोज अभद्रता की सीमाएँ पार करती जा रही है. बीते 12 वर्षों में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस पार्टी में हताशा व निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके पास न कोई नीति बची है, न कोई मुद्दा, बस गाली-गलौज की राजनीति बची है. जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है. जब-जब इन्होंने मोदी जी या उनके परिवार पर घृणित टिप्पणियाँ की हैं, तब-तब जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है.'
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों। कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें 'मौत का सौदागर' कहा, तो कभी 'चायवाला' कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर रोज अभद्रता की सीमाएँ पार करती जा रही है। बीते 12 वर्षों में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस पार्टी में हताशा व निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके पास न कोई नीति बची है, न कोई मुद्दा, बस गाली-गलौज की राजनीति बची है। जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है। जब-जब इन्होंने मोदी जी या उनके परिवार पर घृणित टिप्पणियाँ की हैं, तब-तब जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है।— Amit Shah (@AmitShah) October 25, 2026
खरगे ने क्या कहा था और क्यों हुआ विवाद?
पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संबोधन के दौरान हंगामा हो गया. वो लगातार पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहे थे. इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि पीएम मोदी कहीं नहीं जाएंगे, जिस पर खरगे ने जवाब दिया, "मोदी का बाप भी जाएगा. चल मोदी की झूठ बोलने की आदत है." इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता उस व्यक्ति को पीटते नजर आए.
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