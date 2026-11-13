ओवैसी बोले- चंद्रशेखर आजाद हमारे सीएम उम्मीदवार, INDIA गठबंधन पर किया तीखा वार

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ऐलान के बाद यूपी की सियासत में तूफान आ गया है. दोनों नेताओं ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का ऐलान किया है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में काम करेगा. गठबंधन के ऐलान के बाद ओवैसी ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत की और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना बरसे. ओवैसी ने कहा कि यूपी में कोई एक स्ट्रांग विकल्प नहीं था, जो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सके. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के हाथ मिलाने के साथ, देश की सबसे अहम चुनावी लड़ाई में एक तीसरी सियासी ताकत को पेश करने की कोशिश की जा रही है.

असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है. वहीं, ओवैसी के साथ मिलकर, आजाद ने गठबंधन के एजेंडे में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाया.

'हमने खुलकर कहा, साथ ले लीजिए...'

ओवैसी ने गठबंधन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "हमने खुलकर कहा कि हमको साथ ले लीजिए क्योंकि हमें कहा जाता है कि हम मिलना नहीं चाहते लेकिन हमने कहा लेकिन आप नहीं सुनना चाह रहे तो आपका फैसला है. बाद में बच्चों की तरह रोना नहीं. मेरा और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन बहुत मजबूत रहेगा."

ओवैसी आगे कहते हैं, "चंद्रशेखर आजाद ने तो कहा कि मैं कांग्रेस-एसपी से बोल रहा हूं कि आप भी आ जाइए. अब हम इससे बढ़कर क्या बोलेंगे."

अखिलेश के अयोध्या विजिट पर भड़के ओवैसी

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे से जुड़े सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "अगर आप हिंदुत्व की विचारधारा को अपना रहे हैं, तो खुलकर कह दीजिए. हमने जो बुजुर्गों से सियासत सीखी, वो हमेशा बोलते थे कि अपने खिलाफ खड़े होने वाले के घर मत जाओ, उसे घर से निकालो. आप जो करने जा रहे हैं, आप हमेशा के लिए क्लोन कहलाएंगे. क्या मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद पर 2010 में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं किया था? क्या आजम खान साहब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर नहीं थे? एसपी में जो मुस्लिम विधायक और सांसद हैं, उनकी जबानों पर दही जम चुका है, क्या तुम्हारे बुजुर्ग बाबरी मस्जिद के लिए जेल नहीं गए?"

ओवैसी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए आगे कहा, "वो शख्स मुसलमान का नाम नहीं ले सकता. एक वीडियो आया था यूपी में जब लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस वालों ने लात मारा तो उन्होंने लिखा कि मुसलमान प्रार्थना कर रहे थे, क्या वो नमाज नहीं लिख सकते थे."

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