'सियासत के चौधरी मासूमों को धोखा देते हैं, अखिलेश सिर्फ 'Y' के लिए...', गठबंधन के ऐलान के बाद NDTV से बोले ओवैसी

उत्तर प्रदेश में 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के ऐलान के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने NDTV इंडिया को पहला बड़ा इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन, बीजेपी को रोकने का प्लान, योगी के 80-20 वाले बयान और अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर खुलकर जवाब दिया. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "यूपी में कोई एक स्ट्रांग विकल्प नहीं था, जो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सके."

नए गठबंधन से जुड़े सवाल पर AIMIM चीफ ने ओवैसी ने कहा, "इसको हम इस तरह से समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत विकल्प नहीं था, जो बीजेपी को तीसरी बात सत्ता में आने से रोक सके. आज हमारा और चंद्रशेकर आजाद का मिलना और एसपीएम बनाना, उसी राह में पहला कदम है. हमारी मंजिल है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार न बने."

उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, वो सबके सामने है. चाहे किसानों को खाद नहीं मिलती है. नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया गया. शिक्षा को बरबाद किया जा रहा है. रूल ऑफ लॉ नहीं है. रूल बाय गन होता है, एनकाउंटर होता है. असदुद्दीन ओवैसी सांसद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन

एसपी और कांग्रेस के मोर्चे से यह गठबंधन कितना अलग है... इस सवाल के जवाब में ओवैसी कहते हैं, "इस मोर्चे जरिए से अल्पसंख्यक समाज मुसलमान और दलित को मान-सम्मान और हिस्सेदारी मिलेगी. उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और एजेंसी बनेगी. 2014, 2017, 2019, 2022, 2024... आप बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं. यूपी का नौजवान कह रहा है कि जब चुनाव आते हैं, तो सियासत के चौधरी मासूमों को धोखा देकर अपनी रोटी सेक लेते हैं."

'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के बाद मुस्लिम और दलित वोट में विभाजन से इंडिया ब्लॉक को नुकसान से जुड़े सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हम क्या करें, भिखारी बनकर रहें. दरी बिछाते रहें? क्या हम खुद को खत्म कर दें और कहें कि भैया हमारे मरने के बाद हमारे इलाकों पर तुम अपना वीरान महल तामीर कर लो. क्या लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने का अख्तियार नहीं है?"

उन्होंने आगे कहा कि पांच साल पहले कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी, अखिलेश की पार्टी 347 पर लड़ी, बहनजी की पार्टी 403 और छोटे रीचार्ज की पार्टी 349 सीटों पर लड़ी. ये नुकसान फायदे की तब नहीं हुई. जम्मू जाकर एसपी लड़ती है, जब नुकसान-फायदा नहीं हुआ क्या?

'हमारे कैंडिडेट अच्छे होने चाहिए...'

योगी आदित्यनाथ के 80-20 फॉर्मूले पर जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "ये 80-20 का चुनाव नहीं है. यह हर विधानसभा में अलग चुनाव होने जा रहा है. अगर कथित सेक्युलर पार्टियां यह कह रही हैं कि मुस्लिम और दलित उनकी जेब में हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि वो जमाना गया. अब मुस्लिम और दलित इनकी सोच को देख चुका है. हर विधानसभा में अलग चुनाव होने जा रहा है. हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी और हमको अपनी कैंपेन सही चलानी पड़ेगी. हमारे कैंडिडेट अच्छे होने चाहिए. यूपी में फाइनेंस स्टेट रेवेन्यू में 55 हजार करोड़ का गैप है. जीएसटी कलेक्शन में 36 फीसदी का शॉर्टफाल है."

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन के ऐलान के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 'सामाजिक परिवर्त मोर्चा' का स्वागत किया है. इस पर ओवैसी ने कहा, "वो तो खाली 'Y' के लिए काम करते हैं, वो भी जो उनके परिवार के हैं. यूपी में एक जमाना था कि बदायूं, आजमगढ़ से मुस्लिम एमपी होता था, अब नहीं है. लेकिन अब इनका एक ही मकसद है कि परिवार का अगर कोई लड़का या लड़की जवान हो गए, तो उनको नेता बनाना है."

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