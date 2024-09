जब तक बीजेपी है... राहुल के आरक्षण वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार

राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास में देश को लेकर ऐसा बहुत कुछ कह दिया, जिससे वह विरोधियों के निशाने पर हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए राहुल की कड़ी (Amit Shah On Rahul Gandhi) आलोचना की है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि "देश को विभाजित करने की साजिश रचने वाली ताकतों" के साथ खड़ा होना कांग्रेस नेता की आदत बन गई है. उन्होंने कहा कि देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है, चाहे वह जम्मू-कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या भारत विरोधी बयान देना हो.विदेशी मंचों पर राहुल गांधी ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

अमित शाह ने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब तक बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और न ही देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है.उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है. शाह ने कहा, "भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दिखाता है."

