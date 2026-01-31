50% से अधिक वोट शेयर के साथ बनाएंगे सरकार, बंगाल में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, ममता पर बोला हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. शाह ने कोलकाता के पास आनंदपुर में हाल ही में हुई आग की घटना को “सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि तृणमूल सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा” बताया. उन्होंने कहा कि बंगाल में अवैध गतिविधियों, घुसपैठियों को संरक्षण और वोट‑बैंक की राजनीति ने कानून‑व्यवस्था को कमजोर कर दिया है.

अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा का विरोध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह घुसपैठियों को खुश रखना चाहती है. उन्होंने दावा किया कि “वंदे मातरम् पर चर्चा का विरोध करना बंगाल की अस्मिता का विरोध है और तृणमूल कांग्रेस लगातार ऐसी राजनीति कर रही है जो राज्य की पहचान को चोट पहुंचाती है.”

बीजेपी को अगले चुनाव में मिलेंगे 50 प्रतिशत से अधिक वोट

शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार “घुसपैठियों को पनाह देती है” और यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बंगाल की जनता उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को अगले चुनाव में 50% से ज़्यादा वोट और भारी बहुमत मिलेगा.

गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. उनका कहना था कि अगर ममता बनर्जी सच में भ्रष्टाचार से लड़ने को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें “अपने दागी मंत्रियों को टिकट देने से पहले दो बार सोचना चाहिए”. शाह ने यह भी दोहराया कि ममता चाहें जितना विरोध करें, लेकिन एसआईआर (संशोधित सुरक्षा पहचान प्रक्रिया) लागू होगी और घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

टीएमसी मतुआ और नामशूद्र समुदाय को गुमराह कर रही है

अमित शाह ने दावा किया कि टीएमसी मतुआ और नामशूद्र समुदाय को गुमराह कर रही है, लेकिन वे दोनों समुदायों को विश्वास दिलाते हैं कि “उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, नागरिकता से जुड़े निर्णय उनके हित में ही होंगे.”

अमित शाह शुक्रवार रात दो‑दिवसीय बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे. असम का दौरा पूरा करने के बाद वह रात करीब 9:45 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने शहर के एक होटल में पार्टी की कोर कमेटी के साथ अनौपचारिक बैठक की. उनका यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों से पहले रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, जहां बीजेपी बंगाल में अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है.