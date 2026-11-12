UAE के पास जहाज पर हुए हमले में सभी 19 भारतीय सुरक्षित... केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने दी सारी जानकारी

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को बताया कि लाइबेरिया के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर 'एमटी डोमिनिका प्रॉस्पेरिटी' पर सवार सभी 19 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मीना साक्र के पास इस जहाज को एक हमले (प्रोजेक्टाइल अटैक) का निशाना बनाया गया था.

'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, सोनोवाल ने कहा कि जब इस टैंकर को निशाना बनाया गया, तब उस पर 19 भारतीय नाविक सवार थे. उन्होंने कहा, "UAE कोस्ट गार्ड ने 22 सदस्यीय पूरे चालक दल को तुरंत और सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया. हमारे सभी 19 भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है."

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार नाविकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ लगातार संपर्क में है. सोनोवाल ने कहा, "हम उनकी सुरक्षा, भलाई और जरूरी सहायता सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं."

सऊदी अरब के पास भी हुआ हमला

इससे पहले, सोनोवाल ने जानकारी दी कि सऊदी अरब के झंडे वाले तेल टैंकर 'एनसीसी फज्र' (NCC FAJR) पर सवार तीन भारतीय नाविकों समेत पूरा चालक दल सुरक्षित है. बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरते समय यह जहाज एक संभावित हमले की चपेट में आ गया था. 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में, सोनोवाल ने बताया कि 11 नवंबर को जब यह टैंकर एक संभावित हमले का शिकार हुआ, तब उस पर तीन भारतीय नाविक सवार थे.

सोनोवाल ने कहा, "11 नवंबर को, सऊदी अरब के झंडे वाले तेल टैंकर 'एनसीसी फज्र' पर, जिस पर 3 भारतीय नाविक सवार थे, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय एक संभावित हमला हुआ." चालक दल की सुरक्षा की पुष्टि करते हुए मंत्री ने कहा, "सभी 3 भारतीय नागरिक, पूरे चालक दल के साथ, सुरक्षित हैं." उन्होंने आगे कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और अधिकारी जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ नियमित संपर्क में हैं.

सोनोवाल ने कहा, "हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ नियमित संपर्क में हैं."

मंगलवार को भी हुआ हमला

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि मंगलवार को फारस की खाड़ी से गुजरते समय, लाइबेरिया के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर किसी वस्तु (प्रोजेक्टाइल) से हमला हुआ. इस टैंकर पर छह भारतीय नाविक सवार थे. हमले में चालक दल के चार सदस्य घायल हो गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, सोनोवाल ने बताया कि 'MT फुजैराह एनर्जी' (MT FUJAIRAH ENERGY) नाम का यह जहाज अल रुवाइस से दुबई जा रहा था, तभी उस पर हमला हुआ.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "10 नवंबर को, लाइबेरिया के झंडे वाले VLCC 'MT फुजैराह एनर्जी' पर, जिसमें 6 भारतीय नाविक सवार थे, फारस की खाड़ी से गुजरते समय एक वस्तु (प्रोजेक्टाइल) से हमला हुआ. इस हमले में चालक दल के चार सदस्य घायल हो गए. इनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है, जिसे मामूली चोटें आई हैं. उसे आगे की चिकित्सीय जांच के लिए सुरक्षित रूप से किनारे पर ले आया गया है." उन्होंने आगे बताया कि चालक दल के बाकी 18 सदस्य, जिनमें अन्य पांच भारतीय नाविक भी शामिल हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं.

सोनोवाल ने आगे कहा, "बाकी 18 क्रू सदस्य, जिनमें 5 अन्य भारतीय नाविक भी शामिल हैं, सुरक्षित हैं और उनके बारे में जानकारी मिल गई है. हम लगातार स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा, चिकित्सा देखभाल और भलाई सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ लगातार संपर्क में हैं."

पश्चिम एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापार मार्गों (चोकपॉइंट्स) के लिए खतरा बन गई है, भारत ने महत्वपूर्ण रास्तों से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और भारतीय क्रू सदस्यों की सुरक्षा के लिए संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

विदेश मंत्रालय भी चिंतित

होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में काम करने वाले व्यापारिक जहाजों को लेकर जताई गई चिंताओं पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा, "हम होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित, स्वतंत्र और निर्बाध आवाजाही की मांग लगातार कर रहे हैं. हम सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में हैं ताकि नागरिक जहाजों और नाविकों - जिनमें भारतीय झंडे वाले जहाज और भारतीय नाविक भी शामिल हैं - पर होने वाले हमलों को रोका जा सके. होर्मुज जलडमरूमध्य के मुद्दे पर हमारा यही रुख है."

होर्मुज जलडमरूमध्य ऊर्जा का एक ऐसा वैश्विक केंद्र (चोकपॉइंट) है, जिससे दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत पेट्रोलियम गुजरता है. भारत कच्चे तेल के आयात के लिए काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है, और वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारतीय नाविकों की हिस्सेदारी लगभग 10-12 प्रतिशत है. नई दिल्ली, नागरिक जहाजों, नाविकों और भारतीय झंडे वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार बातचीत कर रही है.

यह भी पढ़ें | ब्लैक सी में ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला, 23 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचाया गया