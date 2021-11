डाउनलोड गति में Jio 4G चार्ट में अव्वल; एयरटेल, VI ने अक्टूबर में कम किया अंतर : ट्राई

4 जी डेटा डाउनलोड गति में मामूली गिरावट के बाद, अक्टूबर में जियो नेटवर्क ने जून में दर्ज की गई 21.9 एमबीपीएस की गति के स्तर को फिर से हासिल कर लिया, जबकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने डेटा डाउनलोड गति में लगभग ढाई गुना वृद्धि दर्ज किया. एयरटेल की 4जी डेटा डाउनलोड गति अक्टूबर में बढ़कर 13.2 एमबीपीएस हो गई जो जून में 5 एमबीपीएस थी और वीआईएल की 4जी स्पीड पांच महीनों के दौरान 6.5 एमबीपीएस से बढ़कर 15.6 एमबीपीएस हो गई.

वीआईएल ने अक्टूबर में 4G डेटा अपलोड गति के मामले में अपना अग्रिम स्थान बनाए रखा. कंपनी के नेटवर्क ने 7.6 एमबीपीएस की अपलोड गति दर्ज की, जो पिछले पांच महीनों में सबसे ज्यादा है. इसी तरह, एयरटेल और जियो नेटवर्क ने भी अक्टूबर में अपनी पांच महीने की उच्चतम क्रमश: 5.2 एमबीपीएस और 6.4 एमबीपीएस 4जी डेटा अपलोड गति दर्ज की.









