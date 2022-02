Budget Session LIVE Updates: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर PM मोदी आज लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब 

PM नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में लोकसभा में आज जवाब देंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सोमवार को संसद के चालू बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks to President's address) पर बहस में लोकसभा में आज जवाब देंगे. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 12 घंटे से अधिक समय तक बहस चल चुकी है. इस बीच, राज्यसभा में पिछले सप्ताह 100 प्रतिशत उत्पादकता रही. उच्च सदन में अब तक कोई भी स्थगन प्रस्ताव नहीं आया, इस वजह से बजट सत्र में उपलब्ध समय का पूरा उपयोग किया गया.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में बयान देंगे. मंत्री के आज सुबह करीब 10.30 बजे राज्यसभा में बयान देने की उम्मीद है और वह शाम करीब साढ़े चार बजे लोकसभा में इसे दोहराएंगे.

गुरुवार को जब असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के बाद मेरठ के किठौद इलाके से दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तब उनके काफिले पर कथित रूप से गोलीबारी की गई थी. यूपी पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में थे. हमले के बाद, केंद्र सरकार ने एआईएमआईएम प्रमुख की सुरक्षा की समीक्षा की और उन्हें तत्काल प्रभाव से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जेड सुरक्षा प्रदान की.

Parliament Budget Session LIVE UPDATES:

Feb 07, 2022 10:14 (IST) लोकसभा के लिए 2 बिल सूचीबद्ध राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद दो अहम बिल पेश किए जाने की उम्मीद है. त्रिपुरा और झारखंड के संबंध में संविधान (एससी और एसटी) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पर दो विधेयक संसद में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं.