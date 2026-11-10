कोई मरीज छोड़कर भागा, तो कोई 2 KM तक दौड़ा; 25 हजार वोल्ट से झुलसे बंदर के लिए फरिश्ते बने युवक

हरियाणा के पानीपत में इंसानियत की ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसने लोगों का दिल जीत लिया. यहां रेलवे ट्रैक के पास 25 हजार वोल्ट की बिजली की तार की चपेट में आने से एक बंदर का बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया. हादसे के बाद वह दर्द से तड़प रहा था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. यह घटना कोर्ट के पीछे से गुजर रही रेलवे लाइन के पास हुई. करंट इतना तेज था कि बंदर का बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और खुद उठने की स्थिति में भी नहीं था.

युवक ने गोद में उठाया और 2 किलोमीटर दौड़ पड़ा

इसी दौरान वहां से गुजर रहे स्थानीय युवक जानवीर की नजर घायल बंदर के बच्चे पर पड़ी. उसने देखा कि बेजुबान दर्द से छटपटा रहा है. बिना देर किए उसने उसे अपनी गोद में उठाया और इलाज की तलाश में करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर अस्पताल पहुंच गया.

जानवीर को उम्मीद थी कि अस्पताल में तुरंत इलाज मिल जाएगा और जान बचाई जा सकेगी. अस्पताल में उसकी प्राथमिक मरहम-पट्टी भी की गई लेकिन इंसानों के अस्पताल में जानवर का पूरा इलाज संभव नहीं था.

अपने मरीज को छोड़ मदद के लिए आगे आया दूसरा युवक

अस्पताल में अपने भाई का इलाज कराने आए नीरज की नजर भी घायल बंदर पर पड़ी. उसकी हालत देखकर वह खुद को रोक नहीं सके. उन्होंने अपने भाई को अस्पताल में छोड़ दिया और कुछ अन्य युवकों के साथ मिलकर बंदर के बच्चे को कार में बैठाकर पशु अस्पताल की ओर रवाना हो गए. युवकों को लगा कि वहां पहुंचते ही इलाज शुरू हो जाएगा लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई. पशु अस्पताल बंद मिला. ऐसे में बंदर की हालत और गंभीर होती जा रही थी.

हार नहीं मानी, निजी डॉक्टर से कराया इलाज

बंदर की जान बचाने के लिए युवकों ने हिम्मत नहीं हारी. वे उसे लेकर गांव की तरफ गए और एक निजी डॉक्टर का इंतजाम किया. काफी प्रयासों के बाद आखिरकार घायल बंदर का इलाज शुरू हुआ और समय रहते उसकी जान बचा ली गई. इस पूरी घटना में सबसे खास बात यह रही कि किसी का उस बंदर से कोई रिश्ता नहीं था लेकिन फिर भी उसकी जान बचाने के लिए कई लोग एकजुट हो गए. एक युवक उसे गोद में उठाकर 2 किलोमीटर दौड़ा तो दूसरे ने अपने मरीज की चिंता छोड़ उसके इलाज की जिम्मेदारी उठाई. अस्पताल बंद मिला तब भी उन्होंने हार नहीं मानी.

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