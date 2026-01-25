विज्ञापन
रॉन्‍ग साइड से आ रहे ट्रक ने इनोवा को मारी टक्‍कर, गुजरात के बनासकांठा में भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत

गुजरात के बनासकांठा जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हुए हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ट्रक गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा था, जिसने इनोवा को टक्‍कर मार दी. 

रॉन्‍ग साइड से आ रहे ट्रक ने इनोवा को मारी टक्‍कर, गुजरात के बनासकांठा में भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत
  • गुजरात के बनासकांठा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और इनोवा की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई.
  • ट्रक गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा था और उसने सामने से आ रही इनोवा को जोरदार टक्कर मार दी.
  • दुर्घटना के बाद घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
बनासकांठा:

गुजरात के बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ में इकबालगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को भीषण सड़क दुर्घटना हुई. इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. ट्रक ने सामने से आ रही इनोवा को इतनी जोरदार टक्‍कर मारी कि वह चकनाचूर होकर पलट गई. इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छठे व्यक्ति को बचाए जाने के कुछ ही समय बाद उसकी भी मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ट्रक गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा था, जिसने इनोवा को टक्‍कर मार दी. 

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उन्‍होंने दुर्घटना के बाद तेज आवाज सुनी और इसके बाद आसपास के वाहन चालकों के साथ ही घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों को सूचित किया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही आपातकालीन चिकित्सा दल और अमीरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई. 

पुलिस ने घायलों को अस्‍पताल में कराया भर्ती  

अमीरगढ़ पुलिस मौके ने गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. 

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि टक्कर भीषण थी. इस दौरान कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और यात्रियों को बचने का कोई मौका नहीं मिला. 

ट्रक चालक फरार, मौके पर लगा भारी जाम 

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है. ट्रक चालक को पकड़ने और मुकदमा चलाने के लिए तलाशी अभियान जारी है. दुर्घटना के कारण मलबा हटाने के दौरान यातायात में भारी जाम लग गया. 

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले भारी मशीनों का इस्तेमाल करके शवों को बाहर निकाला. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यहां भारी वाहनों द्वारा गलत दिशा में गाड़ी चलाना आम बात है और इससे जानलेवा दुर्घटनाएं होती हैं. 

नियमों को सख्‍ती से लागू करवाने की मांग

गुस्से में आए निवासियों ने यातायात नियमों को तुरंत सख्ती से लागू करने और आगे की त्रासदियों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने की मांग की है ताकि और जानें न जाएं. 

बनासकांठा जिले के अधिकारियों ने बताया कि टक्कर के कारणों का पता लगाने के लिए औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें टक्कर के समय ट्रक की गति और दिशा का पता लगाना शामिल है. 

पुलिस ट्रक का पता लगाने और दोषियों को पकड़ने के लिए आसपास के जिलों के साथ मिलकर काम कर रही है. 

(बनासकांठा से परेश पडियार का इनपुट)

