किस विटामिन की कमी से झाइयां होती है, कौन से फूड्स खाने से दूर होगी ये कमी

आज के समय में चेहरे पर दिखने वाली झाइयां केवल बढ़ती उम्र या धूप की वजह से ही नहीं होती हैं. बल्कि शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी इसकी एक वजह हो सकती है. कई लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन अगर समस्या की जड़ शरीर के अंदर है, तो बाहरी उपायों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन E की कमी स्किन की रंगत को प्रभावित कर सकती है, जिससे झाइयां, दाग-धब्बे और असमान स्किन टोन की समस्या बढ़ सकती है.

चेहरे के दाग-धब्बे हटाने के लिए क्या खाना चाहिए? डॉक्टर: डॉ. सिंधुरा मंडावा यशोदा हॉस्पिटल्स, हाईटेक सिटी में वरिष्ठ सलाहकार त्वचा विशेषज्ञ और सौंदर्य विशेषज्ञ हैं. उनके अनुसार पोषक तत्वों से भरपूर डाइट स्किन की मरम्मत में मदद कर सकता है, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकता है और धीरे-धीरे असमान रंगत में सुधार कर सकता है.

लेकिन कोई भी मील अकेले चेहरे के दाग-धब्बों को दूर नहीं कर सकता. ऐसे खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें जो मेलेनिन के उत्पादन को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी खाद्य पदार्थ.

विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे शिमला मिर्च, खट्टे फल नींबू, संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी को अपनी डाइट में शामिल करें, जो मेलेनिन के उत्पादन को रोक सकते हैं.

विटामिन ए, सी, ई और खनिजों के लिए पालक और केल जैसी पत्तेदार सब्जियां और लाइकोपीन एक प्राकृतिक फोटोप्रोटेक्टेंट के लिए टमाटर को अपने आहार में शामिल करें. पपीता पैपेन, ग्रीन टी कैटेचिन और हल्दी करक्यूमिन को उनके हल्के एक्सफोलिएटिंग और त्वचा को चमकदार बनाने वाले गुणों के लिए शामिल करें.

मेवे, बीज और वसायुक्त मछली में पाए जाने वाले स्वस्थ वसा त्वचा की सुरक्षात्मक कार्यप्रणाली को मजबूत करते हैं.

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चीनी और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें, क्योंकि ये स्किन की रंगत और सूजन को बढ़ा सकते हैं. साथ ही, खूब पानी पिएं.

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