Suran Ki Sabji: कच्चा सूरन क्यों नहीं खाना चाहिए? जानिए गले में खुजली से बचने का सही तरीका

आज रसोई में जब सूरन देखा तो सोचा इस पर बात करते हैं. इसे कोई जिमीकंद बोलता है तो कोई एलिफेंट फुट याम. ऊपर से देखने में ये भला सड़क पर पड़ा कोई बड़ा पत्थर जैसा लगता है, पर इसकी सब्जी बड़ी कमाल लगती है, लेकिन, बस एक बात का ध्यान रखना पड़ता है. अगर इसको बनाने में थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो समझो पूरे दिन गले में खुजली होती रहेगी.

फिर देर किस बात की है जानते हैं कि कच्चा सूरन क्यों नहीं खाना चाहिए और इसे बनाने का सही तरीका क्या है?

कच्चा सूरन क्यों नहीं खाना चाहिए?

हम में से कई लोगों को लगता है कि सब्जी जितनी कम पकी हो उसमें उतना न्यूट्रिशन बचा रहता है पर ऐसा नहीं है, सूरन के मामले में ये भूल मत करना. कच्चे सूरन में कैल्शियम ऑक्सलेट के छोटे-छोटे कांटे जैसे क्रिस्टल होते हैं. जब आप इसे बिना सही तरीके से पकाए खाते हैं तो ये क्रिस्टल मुंह और गले में सुई की तरह चुभने लगते हैं. जिसके बाद, गले में ऐसी खराश शुरू होती है कि पानी पियो तो भी आराम नहीं मिलता.

फिर कैसे खाएं?

सबसे पहले सूरन को अच्छी तरह से धो लें और उसका छिलका उतार लें, फिर इसका पेस्ट बना लें और इसको स्टीम कर लें. स्टीम हो जाने के बाद बड़े-बड़े पीस में काट लें और उबलने दें. उबलने के बाद अपने हिसाब से शेप में काटें और सब्जी बना लें.

सूरन खाने के फायदे

स्वाद में तो ये लाजवाब है ही, सेहत के मामले में भी किसी सुपरफूड से कम नहीं है,

पेट एकदम साफ रहता है: इसमें फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है जिससे कब्ज की समस्या दूर हो जाती है.

वजन घटाने वालों के लिए अच्छा: इसमें कैलोरी कम होती है और इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है.

इम्यूनिटी को बूस्ट करता है: इसमें विटामिन सी और बी6 होता है जो सर्दी-जुकाम और बीमारियों से बचाने में मदद करता है.

शुगर के मरीज भी खा सकते हैं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इसलिए ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता.

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