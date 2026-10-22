Home remedies for Dry Cough: अक्टूबर-नवंबर के महीनों में दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में चारों ओर धूल-मिट्टी और हानिकारण कणों की वजह से लोगों को गले और रेस्पिरिटरी सिस्टम में परेशानी होने लगती है. मुख्य रूप से इन दिनों सूखी खांसी होना बहुत ही आम है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें रात के समय काफी ज्यादा खांसी होने लगती है. ऐसी स्थिति में नींद काफी ज्यादा प्रभावित होने लगती है. अगर आप भी इन दिनों बार-बार होने वाली खांसी से परेशान हैं, तो बार-बार दवा लेने के बजाय घर की चीजों से इसे कम करने की कोशिश करें. हम आपको घर पर एक ऐसा सिरप बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे खांसी की परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यहां जानते हैं इसकी रेसिपी-

शहद और काली मिर्च सूखी खांसी में कैसे है फायदेमंद?

सूखी खांसी की परेशानी में शहद का इस्तेमाल काफी फायदेमंद हो सकता है. इसकी गाढ़ी बनावट गले पर एक परत बनाती है, जिससे जलन और खुजली में आराम मिल सकता है. इसके साथ ही ये एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों का भंडार होता है, जिससे गले में होने वाली सूजन भी कम हो सकती है. वहीं, काली मिर्च की बात करें, तो इसमें प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो गले में जमे बलगम को ढीला करने में मददगार होते हैं. इससे सांस की नली को साफ करने में मदद मिल सकती है.

घर पर काली मिर्च और शहद का सिरप कैसे तैयार करें?

इस सिरप को बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी लें.

इसमें 1 बड़ा चम्मच शहद डालें.

फिर इसमें काली मिर्च को कूटकर डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें.

लीजिए सिरप तैयार है.

कैसे खाएं :

अब इस सिरप को आप धीरे-धीरे चांटें. ऐसा करने से आपको गले में आराम महसूस होगा. दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करने से आपको खांसी की परेशानी से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

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