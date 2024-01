चेहरे के दाग-धब्बों को दूर करने के लिए दूध में मिला लें किचन में मौजूद ये एक चीज, फेशियल की नहीं पड़ेगी जरूरत

कच्चा दूध स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है. रूखी बेजान त्वचा से छुटकारा पाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन्स त्वचा को एक्सफोलिएट करने का काम करता है. इतना ही नहीं ये त्वचा संबंधी कई अन्य समस्याओं से बचाने में मददगार है.

दाग-धब्बों को हटाने के लिए कैसे करें कच्चे दूध का इस्तेमाल- How To Use Kachha Doodh For Glowing Skin:

किचन में मौजूद हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसे स्वाद, सेहत और सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हल्दी एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जो स्किन को ब्राइट रखने के साथ-साथ चेहरे के दाग- धब्बों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है. कच्चा दूध सिर्फ स्किन को क्लीन करने का काम नहीं करता है, बल्कि त्वचा को चमकदार बनाने में भी मदद कर सकता है. चेहरे के दाग-धब्बे हटाने के लिए आप कच्चे दूध में हल्दी को मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और करीब 5-10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें. फिर साफ पानी से चेहरा धो लें. आप हफ्ते में 2 बार ऐसा कर सकते हैं. इससे चेहरे को चमकदार बनाया जा सकता है.

