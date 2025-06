Raw milk for glowing skin: सभी जानते हैं कि दूध सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है लेकिन दूध स्किन केयर (Kacha Dudh Se Kaise Kare Skin Care) के भी काफी काम आ सकता है और खासकर कच्चे दूध को स्किन केयर के लिए काफी समय से यूज किया जाता रहा है. दूध में मौजूद गुणों के कारण इसे क्लींजर की तरह यूज करना काफी पॉपुलर है. रॉ मिल्क स्किन की गहराई से सफाई कर (Kacha Dudh Lagane Se Kya Hota Hi) दाग धब्बे दूर कर उसे ग्लोइंग बनाता है. इससे स्किन की रंगत में भी निखार आता है. हर दिन नहाने से पहले भी चेहरे पर कच्चे दूध को अप्लाई करने से स्किन पर धूल-मिट्टी से लेकर डेड स्किन तक आसानी से साफ हो जाता है. आइए जानते हैं नहाने से पहले रॉ मिल्क को स्किन केयर के लिए यूज करने के कुछ शानदार उपाय (Chehre Par Kacha Dudh Kaise Lagaye).

बढ़ रहा है पर्यटकों में Agritourism का क्रेज, गांव और खेत के बीच छुट्टियां बिताना कर रहे हैं पसंद, वजह जान हो जाएंगे दंग

नहाने के पहले ऐसे करें कच्चे दूध को स्किन केयर के लिए यूज (How to use raw milk for face before bath)

कच्चा दूध और गुलाब जल दोनों ही स्किन केयर के लिए यूज किया जा सकता है. खासकर नहाने के पहले इसे यूज करना चाहिए. इसके लिए दो चम्मच कच्चे दूध में आधा चम्मच रोज वॉटर मिक्स करें और उसे अच्छी तरह से पूरे फेस व नेक एरिया पर अप्लाई करें. हल्के हाथों से कुछ देर मसाज करें और इसके बाद नहाएं. रोज वॉटर स्किन के दाग-धब्बों को हटाने का काम करता है और स्किन की रंगत को बेहतर बनाता है. कुछ दिन इस उपाय को अपनाने से फेस पर नेचुरल ग्लो आ जाएगा.

रॉ मिल्क को एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर भी स्किन केयर के लिए यूज किया जा सकता है. इसके लिए दो चम्मच कच्चे दूध में एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं. आप फ्रेश जेल का भी यूज कर सकते हैं. पेस्ट को फेस पर 20 मिनट के लिए लगाएं. एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण दाग-धब्बों को हल्का करने में मददगार होता है. एलोवेरा स्किन में नमी बनाए रखने में भी मदद करता है.

स्किन केयर में विटामिन ई बहुत फायदेमंद होता है. इसे कच्चे दूध के साथ भी यूज किया जा सकता है. इसके लिए दो चम्मच रॉ मिल्क में एक विटामिन ई कैप्सूल से ऑयल मिलाकर फेस पर लगाएं और हल्के हाथों से धीरे-धीरे मसाज करें. यह उपाय स्किन पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करेगा जिससे स्किन नर्म और मुलायम हो जाएगी.

नहाने से पहले कच्चे दूध और मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट अप्लाई करने से स्किन की गहराई से सफाई हो जाती है. इसके लिए दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी का रॉ मिल्क की मदद से पेस्ट की तरह बनाएं और पूरे फेस व नेक एरिया पर फेस मास्क की तरह अप्लाई करें. मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्स्ट्रा सीबम को कम करने में मदद करती है और चिपचिपाहट में कमी लाती है. ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत फायदेमंद होती है.