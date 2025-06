Solar Eclipse 2025 : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है इस दिन, क्या भारत में दिखाई देगा?

Surya grahan 2025 : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कब लगेगा और भारत में नजर आएगा की नहीं, यह जानने के लिए सभी बहुत उत्सुक हैं. ऐसे में आज हम आपको साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण से जुड़ी सारी जानकारी, इस लेख में साझा करने जा रहे हैं. आपको बता दें कि साल 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण का खगोलविदों के अलावा खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों को भी बेसब्री से इंतजार है. तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स.

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कब लगेगा 2025 - When will the last solar eclipse of the year 2025 take place

आपको बता दें कि साल का दूसरा और आखिरी और सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को होगा. जिसकी शुरूआत 21 सितंबर को रात 11 बजे से होगी और 22 सितंबर को सुबह 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण (partial surya grahan) होगा.

क्या भारत में आएगा दूसरा सूर्यग्रहण नजर - Will the second solar eclipse be visible in India?

साल के पहले सूर्य ग्रहण की तरह ही दूसरा सूर्य ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आएगा. इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा. आपको बता दें कि जिस जगह ग्रहण लगता है उस अवधि में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है. यहां तक की खाना बनाना और खाना दोनों वर्जित होता है. बस आपको ग्रहण के दौरान भगवान के नाम का जप करना चाहिए ताकि ग्रहण का नकारात्मक असर आप पर न पड़े.

कहां-कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण - Where will the solar eclipse be visible?

साल का दूसरा सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, अटलांटिका, आर्कटिका महासागर में नजर आएग.

साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा - When will the second lunar eclipse of the year 2025 take place

आपको बता दें कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा.

सूर्य ग्रहण क्या होता है - what is a solar eclipse

सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का कुछ या पूरा हिस्सा ढक जाता है. यह एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं.

