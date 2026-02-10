Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 February 2026: मिथुन के पूरे होंगे अधूरे काम तो कुंभ का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 10 February 2026: आज फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि पर चंद्रमा तुला राशि में हैं, जिसके कारण आज मिथुन, कुंभ और मीन जैसी राशियों के लिए पूरा दिन अनुकूल रहने वाला है. आज इन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी और घर-बाहर दोनों जगह मान-सम्मान मिलेगा. इन तीन राशियों की जहां आय के नये स्रोत बढ़ेंगे और धन लाभ होगा, वहीं कर्क, कन्या और धनु राशि वालों को आज अपने काम जरा सावधानी के साथ करने होंगे और लोगों के साथ अपना व्यवहार सही रखना होगा. आज आप अपने दिन को किन बातों का ख्याल रख कर शुभ और लाभप्रद बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें 10 फरवरी 2026, मंगलवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज सांसारिक विषयों से दूर रहकर आध्यात्मिक विषयों में व्यस्त रहेंगे. गहन चिंतनशक्ति हर परेशानी में आपकी सहायता करेगी. रहस्यमयी चीजों के प्रति आज आपको अधिक आकर्षण रहेगा. आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होने का भी योग है. वाणी पर संयम बरतने से परेशानियों से बच सकेंगे. गुप्त शत्रुओं से संभलकर चलें. आज नए काम का आरंभ ना करें. आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. कार्यस्थल पर आपके काम समय पर पूरे होंगे.

वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. आज आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होगा. परिजन तथा निकट के लोगों के साथ अधिक समय गुजरेगा. सामाजिक जीवन में आप सफलता और यश प्राप्त कर पाएंगे. विदेश या कहीं दूर से अच्छे समाचार मिलने के योग हैं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. वैवाहिक सुख मिलेगा. आकस्मिक धन लाभ होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी.

मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज आपके परिवार का वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होगा. आप के अधूरे काम पूरे होने से आनंद में वृद्धि होगी. व्यापारिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा. आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना रहेगी. दोपहर के बाद आपका ध्यान मनोरंजन पर रह सकता है. मित्रों एवं स्वजनों के साथ घूमने-फिरने का अवसर आपको प्राप्त होगा. मान-सम्मान प्राप्त हो सकता है. आपके लिए समय लाभ का है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए थोड़ी सावधानी रखने का है. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा नहीं है. मानसिक अशांति और चिंता आपके मन पर छायी रहेगी. किसी बात पर चिड़चिड़ाहट रहेगी. पेट दर्द, अजीर्ण से आप परेशान रहेंगे. आकस्मिक धन खर्च होगा. प्रिय दोस्त आपके दिल को चोट पहुंच सकते हैं. आज यात्रा की कोई भी योजना आज टाल दें.

सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज का दिन आनंद से गुजरने वाला है. आज आप अधिक कल्पनाशील बने रहेंगे. साहित्य-सृजन के तहत मौलिक रूप से काव्य रचना की प्रेरणा होगी. किसी प्रिय मित्र के साथ हुई मुलाकात शुभ फलदायी होगी. परिणाम स्वरूप दिनभर मन प्रसन्न रहेगा. संतान की प्रगति के समाचार मिलेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है. आज आप परोपकार के काम में लगे रहेंगे.

कन्या (virgo)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आपको आज प्रतिकूलताओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा. स्वास्थ्य को लेकर चिंता में रह सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. मां के स्वास्थ्य का आज ध्यान रखें. विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए समय अनुकूल नहीं है. वाहन तथा स्थायी संपत्ति से सम्बंधित कोई तकलीफ आपको हो सकती है. खर्च की भी संभावना है.

तुला (Libra)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपका मनोबल कमजोर रहेगा. किसी निर्णय पर जाना कठिन हो सकता है. नए काम की शुरुआत ना करें और महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें. परिजनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. जीवनसाथी के साथ विचारों में मतभेद रहेगा. अपने स्वभाव में कठोरता ना रखें. नौकरीपेशा लोग चिंतित रह सकते हैं. व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य जैसा ही बना रहेगा. ज्यादा लाभ की लालच ना करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी है. अनावश्यक खर्च पर अंकुश रखें. वाणी पर संयम रखने से परिवार में सुख और शांति रख पाएंगे. विचारों पर नकारात्मकता छाई रहेगी, जिसे दूर करने का प्रयास करें. धार्मिक काम पर खर्च हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अधिक अनुकूल नहीं है. कार्यक्षेत्र में किसी के साथ विवाद आपको नुकसान पहुंचा सकता है.

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज दिन थोड़ा कष्टदायक लग रहा है. परिजनों के साथ मतभेद हो सकते हैं. आपका व्यवहार उग्र होगा और आप क्रोधित रहेंगे. किसी के साथ जोरदार बहस भी हो सकती है. स्वास्थ्य खराब होगा. आपको व्यवहार और वाणी पर अंकुश रखना होगा. दुर्घटना से बचाव के लिए सावधानी रखें. अधिक पैसे खर्च होंगे. कोर्ट- कचहरी के कामों में सावधान रहें. विद्यार्थियों को आज अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. दोपहर के बाद किसी बात को लेकर मन उदास रह सकता है.

मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज सावधानी बरतें. अधिक परिश्रम में कम सफलता मिलने से निराशा होगी. परिवार में किसी से विवाद होगा. आसपास का वातावरण भी अशांत रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हो सकती है. दुर्घटना होने का भय बना रहेगा. व्यावसायिक कामों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा. कोर्ट-कचहरी के काम में संभलकर कदम उठाएं. धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे. धार्मिक कामों के पीछे धन खर्च भी होगा.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आप नए काम हाथ में लेंगे. भाग्य आपके साथ रहेगा. नौकरी और व्यापार में आय के नए सोर्स खड़े होंगे. आपको अपने मित्रों से लाभ हो सकेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे. परिजनों से आप संतोष और खुशी प्राप्त कर सकेंगे. यात्रा या वैवाहिक प्रसंग में जाने की संभावना है. आपको शारीरिक और मानसिक खुशी मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.

आज चंद्रमा की स्थिति 10 फरवरी, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आपके लिए आज का दिन शुभ फलदायक है. काम की सफलता और उच्च अधिकारियों का प्रोत्साहन आपके उत्साह को दोगुना करेंगे. व्यापारियों की भी आय में वृद्धि होगी. आज निवेश को लेकर कोई योजना बना सकेंगे. किसी से उधार वापस मिल सकेगा. बकाया राशि का भुगतान होगा. पिता एवं बुजुर्गों से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार में सुख- शांति बनी रहेगी. उन्नति के संयोग बनेंगे. सरकारी कामों में लाभ होगा.

