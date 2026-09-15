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Taurus Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल

Taurus Horoscope Today 15 September 2026, Vrishabha Rashifal:मौखिक निर्देशों के बजाय बातों को लिखित रूप में रखना समझदारी होगी. आपकी निष्पक्षता बाद में बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकती है. पुराने हिसाब-किताब पर ध्यान देने का समय.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
Taurus Aaj Ka Rashifal 15 September 2026 | Vrishabha Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 15 September 2026, Vrishabha Rashi ka Rashifal:वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज की बारीकियों और अपनी कार्यक्षमता को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे, इसलिए आज छोटी जिम्मेदारियां भी अपेक्षा से अधिक समय ले सकती हैं. प्रतियोगिता, लंबित काम और रोजमर्रा की उलझनों से निपटने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी. जो व्यक्ति व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगा, वह परिस्थितियों पर बेहतर नियंत्रण रख पाएगा.

 नौकरी में किसी सहकर्मी की गलती का भार आपके हिस्से आ सकता है. इसलिए मौखिक निर्देशों के बजाय जरूरी बातों को लिखित रूप में रखना समझदारी होगी. कार्यस्थल पर किसी की शिकायत सुनकर तुरंत पक्ष लेने से बचें. आपकी निष्पक्षता बाद में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. प्रतियोगी वातावरण में दूसरे को पीछे छोड़ने की जल्दबाजी से बेहतर है कि अपनी गति और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए.

व्यापार में पुराने भुगतान, हिसाब-किताब और बकाया रकम पर ध्यान देने का समय है. किसी ग्राहक या कारोबारी से भुगतान को लेकर बातचीत करनी पड़े तो भावुक होने के बजाय स्पष्ट समयसीमा तय करें. कर्मचारियों से संबंधित कोई छोटी समस्या सामने आ सकती है, लेकिन कठोर प्रतिक्रिया देने के बजाय जिम्मेदारी स्पष्ट करना ज्यादा प्रभावी रहेग. उधारी पर नया माल देने में सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति में बड़े लाभ की अपेक्षा छोटी-छोटी बचत अधिक महत्वपूर्ण रहेगी. अनावश्यक सुविधा-सामग्री या अचानक खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है. यदि कोई खर्च टालना संभव हो तो उसे कुछ समय के लिए रोकना बेहतर रहेगा. किसी कागज, बिल या ऑनलाइन भुगतान में गलती की संभावना को देखते हुए अंतिम पुष्टि अवश्य करें.

 स्वास्थ्य के स्तर पर दिनचर्या को हल्का और नियमित रखना लाभदायक होगा. भोजन का समय बिगड़ने, पर्याप्त पानी न पीने या लगातार बैठे रहने जैसी छोटी लापरवाहियां थकान बढ़ा सकती हैं. काम का दबाव होने पर भी बीच-बीच में शरीर को आराम देना जरूरी है. आज अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेने से बचें.

उपाय: सुबह या शाम ॐ सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कुछ समय शांत मन से ध्यान करें.
शुभ रंग: सफेद

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