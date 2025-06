प्रदोष व्रत में जरूरी है कुछ नियमों का पालन, जानिए व्रत करने वालों को कब पीना चाहिए पानी

Pradosh Vrat 2025: सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा अर्चना का बहुत महत्व होता है. भगवान शिव की पूजा के लिए साल भर में कई व्रत किए जाते हैं. इनमें शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का सबसे अधिक महत्व है. जून माह में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 8 जून रविवार (June Me Kab Hi Pradosh Vrat) को है और इस दिन रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा. इस माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 23 जून सोमवार को है और उस दिन सोम प्रदोष व्रत होगा. मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होता है और जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होता है. प्रदोष व्रत में कुछ नियमों का पालन (Kaya Hi Pradosh Vrat Ke Niyam) करना जरूरी होता है. नियमपूर्वक व्रत रखने से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है. आइए जानते हैं क्या हैं प्रदोष व्रत के नियम और प्रदोष व्रत करने वालों को कब पीना चाहिए (Pradosh Vrat Me Kab Pina Chahiye Pani).

कब है जून 2025 में प्रदोष व्रत?

रवि प्रदोष व्रत (शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी)

8 जून 2025, रविवार

शाम 7:32 बजे से रात 9:26 बजे तक

सोम प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी)

23 जून 2025, सोमवार

शाम 7:23 बजे से रात 9:18 बजे तक

प्रदोष व्रत के नियम (Niyam of Pradosh Vrat)

प्रदोष व्रत निर्जला व्रत होता है और व्रत करने वालों को दिन भर पानी नहीं पीना चाहिए. हालांकि किसी तरह की सेहत संबंधी परेशानी होने पर पानी पीना वर्जित नहीं माना गया है. व्रत करने वाले शाम को भगवान शिव की पूजा करने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं. प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है. यानी व्रत करने वाले चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा के बाद पारण करते हैं. व्रत के दिन पानी पीने से व्रत खंडित हो सकता है.

प्रदोष व्रत के दिन क्या करें

प्रदोष व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए व्रत करने वालों को कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए. व्रत करने वालों को व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए. इस दिन की पूजा में भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें. प्रदोष व्रत करने वालों को दान जरूर करना चाहिए.

प्रदोष व्रत के दिन क्या न करें

प्रदोष व्रत करने वालों को व्रत के दिन कुछ चीजों से बचकर रहना चाहिए ताकि व्रत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके. प्रदोष व्रत के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए. व्रत करने वालों को किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए. प्रदोष व्रत के दन व्रत करने वालों को किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहए. शिवलिंग टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करना चाहिए.

शिव मंत्र (Shiv Mantra)

प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए.

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्।

उज्जयिन्यां महाकालं ओम्कारम् अमलेश्वरम्॥

परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्।

सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने॥

वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे।

हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये॥

एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः।।



ॐ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।

शरण्ये त्रयम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।

