Goddess Lakshmi: शुक्रवार को भूल कर भी न करें ये 5 काम, माता लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज

Shukrvar ke upay : शुक्रवार को क्या काम नहीं करना चाहिए.

खास बातें मां लक्ष्मी को करना चाहते हैं खुश.

ध्यान में रखें ये जरूरी बातें.

शुक्रवार को पूजा करते समय बरते ये सावधानियां.

5 Things Not To do On Friday: धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो शुक्रवार (Friday) का दिन सबसे सही माना जाता है. इस दिन देवी लक्ष्मी (Goddess Lakshmi) की पूजा का खास महत्व होता है. जो लोग शुक्रवार के सभी नियम मान कर माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं. माना जाता है कि मां लक्ष्मी हमेशा उनसे प्रसन्न रहती हैं और उन पर धनवर्षा करती हैं. इसी के साथ ये मान्यता भी है कि शुक्रवार के दिन की गईं कुछ गलतियां मां लक्ष्मी को नाराज भी कर देती हैं. अगर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि शुक्रवार को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. (Puja Niyam on Friday)

शुक्रवार को क्या न करें (Thing Not To Do On Friday)

साफ सफाई