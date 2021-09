-19 सितंबर, दिन रविवार.-चतुर्दशी तिथि 19 सितंबर को सुबह 5:59 बजे शुरू होगी और 20 सितंबर को सुबह 5:28 बजे समाप्त होगी.-19 सितंबर को सुबह 6:08 बजे से 20 सितंबर को सुबह 5:28 बजे तक पूजा करने का शुभ मुहूर्त है.मुहूर्त - समय - तिथिप्रातः मुहूर्त - 7:40 AM से 12:15 PM - 19 सितंबरमध्याह्न मुहूर्त - 1:46 PM से 3:18 PM - 19 सितंबरसंध्या मुहूर्त - 6:21 PM से 10:46 PM - 19 सितंबररात्री मुहूर्त - 1:43 AM से 3:12 AM - 20 सितंबरप्रातः मुहूर्त - 4:40 AM से 6:08 AM - 20 सितंबर