दशहरा पर कब करें वाहन पूजा, गांव-कस्बों में लोग करते हैं अपनी साइकिल की पूजा, जानें शुभ समय और विधि

हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है. इसे विजयादशमी भी कहा जाता है. ये दिन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था. दशहरे पर रावण दहन किया जाता है और कई जगह शस्त्र पूजा और वाहन पूजा भी की जाती है. अगर, आप भी दशहरे पर वाहन पूजा करते हैं तो यहां जानिए वाहन पूजा का शुभ समय और विधि.

दशहरा वाहन पूजा का शुभ मुहूर्त

दशहरा यानी विजयादशमी पर कई गांवों और कस्बों में लोग अपने वाहनों की पूजा करते हैं जैसे- साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और अन्य वाहन. मान्यता है कि विजयादशमी पर वाहन की पूजा करने से यात्रा में सुख-समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है. कई जगह गांव के लोगों के लिए उनकी साइकिल, बाइक, कार या ट्रैक्टर सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि उनकी रोजी-रोटी और तरक्की का माध्यम होते हैं. यही कारण है कि दशहरा के दिन लोग वाहन पूजा करते हैं.

दशहरा- 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार

विजय मुहूर्त- दोपहर 1:59 बजे से 2:45 बजे तक

अपराह्न पूजा मुहूर्त- दोपहर 1:14 बजे से 3:30 बजे तक

शस्त्र पूजा क्यों की जाती है?

शस्त्र पूजा पुराने समय से चली आ रही है. पहले राजा और सैनिक युद्ध में जाने से पहले अपने हथियारों की पूजा करते थे. ऐसा माना जाता था कि शस्त्रों की पूजा करने से युद्ध में जीत मिलती है. हिंदू धर्म के मुताबिक, शस्त्रों को शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग अपने काम में इस्तेमाल होने वाले औजारों, वाहनों और मशीनों की पूजा भी करते हैं.

शस्त्र पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर को विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक.

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