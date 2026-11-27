2 दिसंबर 2026 को बुध वृश्चिक राशि में आ रहे हैं और 21 दिसंबर तक यहीं रहेंगे. बुध को दिमाग, बातचीत और कारोबार से जोड़कर देखा जाता है, जबकि वृश्चिक के स्वामी मंगल जोश और हिम्मत देते हैं. जब ये दोनों एनर्जी साथ आती हैं, तो चीजों को आचे से समझने और साफ बात करने का माहौल बनता है. इससे आगे किन पांच राशियों को फायदा हो सकता है, जानते हैं.

वृषभ राशि:

आपके सातवें भाव में बुध का आना रिश्तों और कामकाज की साझेदारी के लिए अच्छा माना जा रहा है. बिजनेस में पार्टनर के साथ तालमेल सुधर सकता है और काम को रफ्तार मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ पुरानी कड़वाहट या गलतफहमी दूर होने के आसार हैं, बस भरोसे को बनाए रखें. नौकरी करने वाले लोगों के लिए कामकाज और सेहत में दोनों राहत दिख सकती है.

मिथुन राशि:

आपके लिए बुध छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो मेहनत, मुकाबले और रोजमर्रा की चुनौतियों से जुड़ा माना जाता है. पुरानी किसी बीमारी या सुस्ती से कुछ राहत महसूस हो सकती है. कॉम्पिटिशन या किसी विवाद में अपनी समझदारी और शांत दिमाग से आप आगे निकल सकते हैं. कर्ज का दबाव थोड़ा हल्का हो सकता है, लेकिन मन में निगेटिव बातें न आने दें.

कन्या राशि:

तीसरे भाव में बुध का यह बदलाव आपकी बोलचाल, हिम्मत और नई शुरुआत से जुड़ता है.ऐसे में लिखने-पढ़ने, मीडिया या बातचीत से जुड़े कामों में फायदा दिख सकता है. अपनी सूझबूझ से कमाई के नए रास्ते या बेहतर मौके हाथ लग सकते हैं. काम में हड़बड़ी न दिखाएं, बहस से बचें और दूसरों की बात सब्र से सुनें.

तुला राशि:

दूसरे भाव में बुध का आना आपकी वाणी, बचत और परिवार से जुड़ी बातों को खास बना सकता है. आपकी बातों का वजन बढ़ सकता है, खासकर पढ़ाने या बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है. पैसे कमाने की कोशिशों का फल मिल सकता है और घर-परिवार में कोई अच्छा कार्यक्रम भी हो सकता है. फिजूलखर्ची पर लगाम रखना इस समय बेहद जरूरी रहेगा.

वृश्चिक राशि:

बुध आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए असर सीधा आपके अंदाज और फैसलों पर दिखेगा. नए आइडिया आ सकते हैं और लीड करने या आगे बढ़कर काम संभालने का मौका मिल सकता है. अपनी काबिलियत और हुनर का सही इस्तेमाल करेंगे तो नतीजे भी अच्छे मिल सकते हैं. सेहत ठीक रह सकती है.

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